Por que a arrogância é um mal contagioso

O excesso de confiança pode nos iludir com pensamentos ou ações perigosas

No fim dos anos 1980, o psicólogo James Reason quis entender o raciocínio falho por trás dos acidentes de trânsito.

Ele foi às ruas e estacionamentos de supermercados ao redor de Manchester, no Reino Unido, e pediu a um total de 520 motoristas que estimassem o número de vezes que cometeram certas infrações.

Além da lista de erros e violações, os participantes também foram solicitados a avaliar sua habilidade para dirigir em comparação com a dos outros — se eram melhores ou piores do que a média.

Dada a quantidade de tempo que muitas pessoas passam ao volante, era de se esperar que a maioria dos motoristas tivesse pelo menos alguma noção de suas próprias habilidades. No entanto, Reason descobriu que isso não poderia estar mais longe da verdade.

Fim do Talvez também te interesse

Dos 520 motoristas, apenas cinco se consideraram piores do que a média — menos de 1%. O restante — inclusive aqueles que eram motoristas terríveis e cometiam erros constantemente — achava que era pelo menos tão bom quanto qualquer outro, e muitos acreditavam que eram muito melhores.

Três décadas depois, psicólogos documentaram níveis de confiança igualmente ilusórios para vários atributos e habilidades diferentes. Temos a tendência de pensar que somos mais inteligentes, criativos, atléticos, confiáveis, atenciosos, honestos e amigáveis ​​do que a maioria das pessoas — um fenômeno que costuma ser conhecido como "efeito melhor do que a média".

"As evidências são extremamente, até mesmo excepcionalmente, fortes", diz Ethan Zell, professor associado de psicologia da Universidade da Carolina do Norte em Greensboro, nos EUA, que conduziu recentemente um estudo de meta-análise das pesquisas realizadas até agora.

As consequências podem ser sérias. Como o professor Reason sugeriu, o excesso de confiança em nossas próprias habilidades ao volante pode levar a uma direção perigosa e a acidentes graves.

Na medicina, isso pode levar a um erro fatal de diagnóstico; no direito, pode provocar falsas acusações e erros judiciais; e nos negócios, a arrogância gerencial coloca as empresas diante de um risco maior de cometer fraudes e declarar falência.

O cientista Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, afirmou que, se ele tivesse uma varinha mágica que pudesse mudar uma coisa na psicologia humana, ele eliminaria nosso complexo de superioridade.

Agora, uma nova pesquisa fascinante de Joey Cheng, professora assistente de psicologia na Universidade de York, no Canadá, mostra que o excesso de confiança pode ser contagioso.

"Se você for exposto a uma pessoa com excesso de confiança você se torna mais suscetível a superestimar sua própria posição relativa", diz ela. Uma tendência que pode fazer com que o pensamento perigosamente ilusório se espalhe por uma equipe.