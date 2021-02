O plano inovador da Finlândia para atrair profissionais estrangeiros

Cerca de 5.330 pessoas de todo o mundo se inscreveram no fim do ano passado para esta oportunidade de relocação gratuita de 90 dias oferecida pela Helsinki Business Hub, agência de promoção de investimentos e comércio internacional da capital finlandesa.

O programa não paga os gastos com passagem aérea e acomodação, mas se o teste for positivo, todos podem solicitar residência permanente.

'Sentimos que era o momento certo para fazer algo diferente'

O fato de Helsinque ser uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes em um país com menos de 6 milhões pode colocá-la em desvantagem, apesar de ter um ecossistema de start-ups avaliado em US$ 5,8 bilhões.

No último Índice de Competitividade Global de Talentos (GTCI, na sigla em inglês), a cidade ocupa o 31º lugar no ranking mundial, bem atrás inclusive de vizinhos próximos, como Estocolmo e Copenhague.

Felipe Monteiro, professor da escola de negócios Insead e diretor acadêmico do GTCI, destaca que Helsinque está mais abaixo na lista por ser uma cidade menor, com menos influência global, menos fluxo de turistas e menos sedes de multinacionais.

'Uma sociedade em que as coisas funcionam'

Huurre disse que ficou impressionada com o número e a qualidade dos candidatos inscritos no programa de 90 dias, dos quais 30% eram americanos e o restante estava espalhado por todos os continentes.

Harinder Jaswal, bioquímica e especialista em assuntos regulatórios, se mudou do Vale do Silício para Helsinque em 2019.

Apesar do frio na Finlândia, a iniciativa espera atrair principalmente trabalhadores do Vale do Silício, na Califórnia

Por ser uma mulher negra, Jaswal não se sentia bem-vinda nos "Estados Unidos de Trump". Esse fator, além do aumento dos incêndios florestais, do trânsito e de um sistema de escolas com poucos recursos, fez com que ela sentisse que era hora de deixar o Vale do Silício e buscar uma nova oportunidade em outro lugar.