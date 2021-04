Imitação linguística: a técnica que pode te deixar mais convincente

Há 11 minutos

Todos nós sabemos que cair nas graças de alguém é mais difícil do que parece. Fazer com que alguém fique do seu lado, seja durante uma apresentação ou venda de uma ideia, ou simplesmente quando se quer causar uma boa impressão, é um processo estressante.