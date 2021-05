Por que deixamos sempre as pequenas tarefas para depois

Pequenas tarefas tendem a ocupar uma quantidade extraordinariamente grande de espaço em nossas mentes. No entanto, há maneiras simples de reduzi-las ao tamanho normal, algo que começa com entender como permitimos exatamente que se tornem tão grandes.

Por que pequenas tarefas se tornam monstruosas

No caso da saúde mental, a procrastinação também está ligada à depressão e ansiedade. Da mesma forma, pode prejudicar os relacionamentos, porque, quando procrastinamos, acabamos não honrando compromissos com outras pessoas.

Pode ser algo tão simples como preencher uma papelada com a qual você não está familiarizado, trocar o cartucho de tinta da impressora quando você não sabe como, ou algo um pouco mais capcioso, como escrever um e-mail curto para um colega quando está com medo da resposta dele.

Outra razão pela qual as pequenas tarefas podem se acumular é que muitas vezes não possuem as mesmas estruturas e prazos rígidos que as tarefas maiores contemplam; você acha que pode simplesmente encaixá-las em algum momento ao longo do dia.