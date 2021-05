O perigo de definirmos nossa identidade pelo trabalho

E no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá e nos Estados Unidos, é Smith — que remete a ferreiro, ourives e chaveiro em inglês.

Como o trabalho ficou tão emaranhado com a identidade — e será que é tarde demais para separar as percepções que temos de nós mesmos de nossas vidas profissionais?

Marcador de identidade

Quando as pessoas investem uma quantidade desproporcional de tempo e energia em suas carreiras, explica Wilson, isso pode levar a um estado psicológico denominado 'enredamento', em que as fronteiras entre trabalho e vida pessoal ficam turvas.

"Isso tende a acontecer especialmente com pessoas com empregos que são relativamente autodeterminados, em que você não bate ponto às 9h e às 17h", diz ela.

A armadilha do enredamento

Uma nova identidade cultural

No entanto, podemos ter uma rara oportunidade de dissociar quem somos do que fazemos.

O distúrbio causado pela pandemia de covid-19 em todos os setores de nossas vidas — no trabalho, especialmente — fez com que muitos indivíduos avaliassem o que é realmente importante para eles.

"Quando enfrentamos experiências que nos lembram que nossa existência mortal é transitória e que a tragédia pode nos atingir com pouco ou nenhum aviso, tendemos a ficar motivados a avaliar o que faz a vida valer a pena", escreveu Clay Routledge, professor de psicologia na Universidade Estadual da Dakota do Norte, nos EUA.

Mas, segundo ela, deixar para trás um sistema em que as pessoas são definidas sobretudo — ou exclusivamente — por seus empregos exigirá mais do que perceber que há um problema ou redefinir as prioridades em consequência da pandemia.

"Muitas vezes preparamos uma armadilha para que as pessoas se sintam insatisfeitas; se elas não se encontrarem no emprego perfeito, elas fracassaram de alguma forma", explica.

A mudança dessa narrativa precisa começar, na verdade, muito antes de as pessoas entrarem no mercado de trabalho.

Até mesmo as crianças pequenas recebem a mensagem de que a carreira que escolherem fará parte de quem elas se tornarão; pare para pensar quantas vezes as crianças de hoje ouvem a pergunta: "O que você quer ser quando crescer?"

Conversar sobre as diferentes profissões com as crianças — especialmente meninas — pode ajudá-las a ver as inúmeras possibilidades que seu futuro reserva.