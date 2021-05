Por que muitos narcisistas na verdade se odeiam

Em um mundo no qual a humildade é valorizada, as pessoas mais irritantes são aquelas que constantemente se gabam por conhecer alguém importante, se vangloriam de algo que fizeram, levam crédito pelo trabalho dos outros ou alardeiam seu brilhantismo.

É difícil ter compaixão por alguém que é cheio de si, tampouco se solidarizar com quem nos causa repulsa.

No entanto, pesquisas indicam que, diferentemente de Narciso, que ficou mirando seu reflexo na água, muitos narcisistas, no fim das contas, não são apaixonados por si mesmos.

Na maior parte do tempo, o comportamento de um narcisista não é motivado pelo amor-próprio, mas pelo ódio a si mesmo.

O fato de que alguns narcisistas podem, na verdade, não gostar de si mesmos, não apenas desconstrói a escola de pensamento comum em torno deles, como também sugere que podemos desejar repensar a maneira como interagimos com os narcisistas.

'Eles não se sentem bem'

Em um ambiente de trabalho, isso pode significar levar o crédito pelo trabalho de outras pessoas, culpar colegas por erros, se aproveitar dos outros para subir na carreira ou responder a feedbacks com hostilidade, explica Edelstein.

Uma concepção equivocada comum é de que esse comportamento decorre de intenso amor próprio, da auto-obsessão e do egocentrismo. A causa pode ser exatamente o oposto.

Um novo estudo da Universidade de Nova York, nos EUA, mostra que os narcisistas grandiosos podem não ser considerados narcisistas, uma vez que seu comportamento pode se assemelhar à psicopatia — condição relacionada em que as pessoas agem sem empatia de maneira egoísta.

"Eles não se sentem nada bem consigo mesmos", diz Pascal Wallisch, professor clínico associado da Universidade de Nova York e principal autor do estudo.

O estudo envolveu cerca de 300 estudantes universitários de graduação, que responderam a questionários que mediam traços de personalidade, como ser inseguro ou insensível, com afirmações como "tenho tendência a sentir falta de remorso" ou "é importante para mim ser visto em eventos importantes".

Então, quando você vê alguém mencionando que conhece pessoas importantes no trabalho, postando selfies no Instagram ou sendo reativo a feedbacks que o fazem parecer mal, ele pode muito bem ser um narcisista vulnerável (ou "verdadeiro").

Um ciclo vicioso

Mas pode ser narcisismo quando "a autovalorização se torna o objetivo primordial em quase todas as situações, e pode ser buscada de maneiras problemáticas e inadequadas".

Nestes casos, comportamentos que visam impulsionar a validação externa podem sair pela culatra, porque as pessoas acabam gostando menos do indivíduo.

Começa com um narcisista vulnerável temendo que os outros não o percebam de determinada maneira — então, ele engrandece a si mesmo para aliviar esse medo.

Mas, paradoxalmente, os outros são repelidos por esse comportamento, levando o narcisista de volta à estaca zero — e, na verdade, a outra pessoa pode vê-lo de forma ainda menos favorável do que antes.

"É muito triste e trágico. Eles acham que nunca serão bons o suficiente. Se eles se tornarem bilionários, isso não vai ajudar com [a raiz da] questão psicológica."

Incompreendidos ou erroneamente chamados?

No entanto, ainda há muita coisa que não sabemos sobre os narcisistas em geral.

Alguns especialistas dizem que o cabo de guerra entre o amor-próprio e a autoaversão, e a ideia de que eles recorrem à autopromoção porque querem esconder as inseguranças, não explica totalmente o comportamento.

"Como você realmente sabe o que uma pessoa sente no fundo, mas não quer ou não consegue expressar?"

Cain, que sugere que a psicoterapia intensiva é a melhor maneira de tratar o narcisismo, sugere que os profissionais que lidam com colegas narcisistas devem reconhecer que é improvável que sejam capazes de mudá-los, persuadi-los ou ganhar uma discussão com eles.

"Estabeleça expectativas realistas para suas interações com eles. No trabalho, defina claramente os papéis. Não entre em uma competição com eles", recomenda.