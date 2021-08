A motivação 'egoísta' para elogiar os outros

A regra da reciprocidade

"As pessoas geralmente não percebem que algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande", explica Vanessa Bohns, professora de psicologia social na Universidade Cornell, nos EUA, e autora de You Have More Influence Than You Think ("Você tem mais influência do que pensa", em tradução literal).