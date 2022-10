Por que a geração Z bebe menos que as anteriores

Megan Carnegie

BBC Worklife

21 outubro 2022, 12:52 -03 Atualizado Há 32 minutos

Crédito, Getty Images

Quando Lola era adolescente, seu hábito de beber variava em ciclos.

Ela podia passar uma noite bebendo muito e o dia seguinte inteiro se arrependendo e juntando os cacos. Depois, ela ficava um período sóbria, até que viesse a balada seguinte.

Mas, quando veio a pandemia, Lola voltou para a casa dos seus pais em Londres e seu hábito de beber foi abruptamente suspenso. Ela conta que o lockdown trouxe uma oportunidade de afastar-se dos seus costumes arraigados e cuidar dos seus problemas de ansiedade.

Agora, a estudante de 22 anos tem uma relação diferente com o álcool. Recentemente, ela começou a sair sem beber. Lola ainda bebe, mas com muito menos frequência.

"Não sou contra a bebida — eu simplesmente não gosto de me embriagar ou me sentir mal na manhã seguinte", afirma ela. "Gosto de ir para casa com segurança e me lembrar das pessoas que conheci. Por isso, as noites sóbrias funcionam bem para mim."

Lola não é um caso isolado entre seus amigos. Ela conta que todos estão bebendo menos desde o início da pandemia e que ela não enfrenta julgamento dos colegas quando não bebe.

"Os amigos que não reduziram a bebida tanto quanto eu acham bom quando as pessoas saem e não bebem", ela conta. "A mentalidade é 'cada um faz o que quiser' e as pessoas respeitam suas escolhas, seja para proteger sua saúde mental ou simplesmente porque você não gosta."

Experimentar o álcool e beber em excesso eram considerados, há muito tempo, um rito de passagem para a idade adulta, pelo menos na cultura ocidental.

Desde muito cedo, muitas vezes antes da idade legal, o álcool é considerado um "lubrificante social" — uma forma de se divertir, fazer amigos e escapar da realidade do dia a dia. Poucos eventos sociais deixavam de incluir alguma forma de álcool.

Mas os jovens da geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) estão mais cuidadosos à medida que entram na idade adulta, seja não bebendo ou bebendo com muito menos frequência e em menor quantidade que as gerações anteriores.

O maior estudo recente sobre o comportamento de bebida no Reino Unido concluiu que, em 2019, a geração com 16 a 25 anos de idade era a mais abstêmia — 26% deles não bebiam, em comparação com 15% entre a geração que mais bebia (55 a 74 anos de idade).

Entre os americanos adultos, o instituto Gallup concluiu que pessoas com 35 a 54 anos de idade são as mais dispostas a beber álcool (70%), à frente da geração Z (60%) e dos baby boomers (52%).

Já um estudo de 2020 indicou que a parcela de jovens americanos abstêmios em idade universitária aumentou de 20% para 28% em uma década.

Entre as pessoas que bebem, a maior parte dos jovens europeus (definidos como entre a idade legal e 39 anos) bebe uma vez por mês (27%). Nos Estados Unidos, o maior grupo bebe uma vez por semana (25%).

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Algumas pessoas substituíram eventos que antes incluíam álcool por outras atividades

Especialistas indicam que a redução do consumo de álcool pelos jovens é significativa e está espalhada pela maior parte dos países europeus de renda mais alta, além dos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia.

Durante o lockdown, os australianos da geração Z mostraram-se mais dispostos a reduzir o seu consumo — 44% informaram que estavam bebendo menos, o que é mais que o dobro do percentual de qualquer outra geração.

E, na Nova Zelândia, a incidência de consumo excessivo de álcool entre os jovens também caiu em mais da metade entre 2001 e 2012 — e continua a cair até hoje.

Mas atribuir essa queda a um único fator é impossível.

Os jovens da geração Z estão crescendo em um cenário social único. Sobrecarregados com preocupações sociais e financeiras, eles são mais avessos ao risco. E eles têm uma compreensão maior de como a bebida prejudica a saúde deles e das pessoas à sua volta.

Com isso, está florescendo uma cultura de juventude em que beber deixou de ser o normal, e essa mudança está se fazendo presente. O comércio e o setor de hotéis e restaurantes estão se movendo com rapidez para adaptar-se enquanto a geração Z redefine o conceito de "balada" e socializa muitas vezes sem beber.

Bem informados e avessos ao risco

O declínio do consumo de bebida ocorre, em parte, porque a geração Z aparentemente é mais cautelosa que as anteriores, tanto em termos de saúde quanto da percepção de si próprios pelos colegas.

"[A redução do consumo de bebidas alcoólicas] certamente não está acontecendo devido às políticas contra o álcool, porque todas as práticas de risco estão diminuindo — uso de drogas, sexo sem proteção e comportamentos arriscados [como o fumo, crime e direção perigosa]. Os jovens em geral são mais avessos ao risco", afirma Amy Pennay, pesquisadora sênior do Centro de Pesquisa de Políticas sobre o Álcool da Universidade La Trobe, em Melbourne, na Austrália.

Um fator para essa mudança é o fato de que os jovens hoje em dia sabem muito mais sobre os perigos associados a esse tipo de comportamento. E, com maior disponibilidade de pesquisas e com a discussão aberta, o seu conhecimento é cada vez mais multifacetado, segundo Pennay.

Atualmente, é mais fácil do que nunca aprender mais sobre os riscos da bebida, seja com uma rápida pesquisa no Google, visitando comunidades no TikTok (como #SoberTok, em inglês) ou conversando com amigos e familiares.

A preocupação com a perda do controle e o desenvolvimento de dependência da bebida, por exemplo, é sensivelmente mais alta entre os jovens.

Uma pesquisa do Google em 2019 concluiu que 41% dos jovens da geração Z associam o álcool a "vulnerabilidade", "ansiedade" e até "abuso". E, no Reino Unido, 60% dos jovens da geração Z associam beber à perda de controle — quase o dobro dos que não fazem essa associação.

Ondas de casos em que pessoas sofrem o golpe do "boa noite, Cinderela" em bares e baladas também pode dissuadir as pessoas de beber, especialmente as mulheres.

E, com as atividades dos jovens podendo ser exibidas em tempo real nas redes sociais para os amigos, familiares e até empregadores, perder o controle traz uma carga de risco.

A mesma pesquisa do Google indica que 49% dos jovens da geração Z afirmam que sua imagem online está sempre na mente quando eles saem para beber e socializar.

Por isso, não é surpresa que 76% deles acreditam ser importante estar no controle de todos os aspectos da sua vida, todo o tempo.

John Holmes, professor de políticas sobre álcool da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, acrescenta que também houve uma acentuada mudança de comportamento. A geração Z não só tem consciência mais profunda dos riscos à saúde, mas também rejeita ativamente a noção de embriaguez.

"Em meados até o final dos anos 2000, beber demais e ficar embriagado era uma maneira de formar e solidificar amizades. Até experimentar juntos os efeitos negativos [da bebida] era uma parte fundamental da formação e manutenção de amigos na adolescência e no início da idade adulta", afirma ele. "Mas a geração Z costuma considerar a embriaguez desagradável, inconveniente ou desinteressante."

Lola, por exemplo, fica desconfortável quando vê alguém muito bêbado. "Conheço poucas pessoas que bebem muito e ficam bem", afirma ela. "Ainda bem que a narrativa está mudando e as pessoas reconhecem que beber demais é ruim para elas."

Descontrair em meio a pressões financeiras

Mas não só a aversão ao risco está reduzindo o consumo de álcool. A forma como as pessoas encaram o lazer também mudou.

Especialistas afirmam que isso, em grande parte, está ligado aos desafios que os jovens percebem que os aguardam no futuro, bem como à forma em que eles querem levar as suas vidas.

O uso da tecnologia e o consumo de conteúdo a todo momento fazem com que o lazer muitas vezes assuma a forma de fuga, ou de intervalo da extroversão das redes sociais.

Durante pesquisas no início dos anos 2000, em meio a uma era de alto consumo de álcool e drogas de recreação, Pennay lembra-se de ver jovens discutindo o abandono hedonístico e seu desejo de desligar-se "ficando obliterados e aproveitando o momento".

Agora, acontece o oposto. Para Pennay, os jovens da geração Z normalmente preferem recarregar suas baterias no tempo de descanso do trabalho ou aperfeiçoando seus estudos ou desenvolvimento pessoal.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, As dificuldades financeiras da geração Z significam que o álcool é proibitivamente caro para algumas pessoas

Mas, embora o crescimento profissional seja prioridade entre os jovens, conseguir ganhar a vida já é suficientemente difícil.

Em 2022, a empresa de serviços profissionais Deloitte perguntou a quase 15 mil jovens da geração Z de todo o mundo qual a sua principal preocupação. Eles mencionaram o custo de vida em primeiro lugar (29%), acima das mudanças climáticas, do desemprego, da saúde mental e do assédio sexual.

Quase a metade deles (46%) afirmou que vive um mês de cada vez, preocupando-se com o pagamento das suas despesas. E, para fechar suas contas, 43% têm um segundo trabalho de tempo parcial ou integral além do seu emprego principal — 10% a mais do que os millennials (os nascidos entre 1981 e 1995).

"A forma como a geração Z mantém seu orçamento e suas economias é muito diferente das gerações anteriores, pois eles não podem entrar no mercado habitacional", afirma Pennay. "Por isso, alguns veem o álcool como um produto caro demais, que ofusca o quadro mais amplo."

Proteger sua saúde mental é o principal motivador da curiosidade de Lola sobre permanecer sóbria, mas o custo do álcool também representa um papel importante.

No início do ano, ela morou em Paris, na França, e lá ela bebia mais porque era muito mais barato. "Eu conseguia gastar 20 euros (cerca de R$ 102) e beber com frequência, mas, em Londres, esse dinheiro não chega", ela conta. "Mesmo se eu realmente quisesse me embriagar, eu não teria dinheiro para isso."

O efeito cascata das 'experiências de qualidade'

Sejam quais forem as causas, mais jovens se afastando do álcool trazem um ambiente que facilita e até incorpora a sobriedade.

Jason, que tem 24 anos e mora em Nova York, nos Estados Unidos, parou de beber há três anos. Desde então, ele fez amizade com muitos outros jovens que não bebem.

"Beber é uma parte importante da cultura de Nova York e eu esperava enfrentar atritos, mas as pessoas com a minha idade e mais jovens são muito gentis e atenciosas sobre a minha decisão", ele conta.

Holmes acredita que as atitudes e o comportamento moderado em relação ao álcool da geração Z são um progresso natural.

"O consumo de álcool cresceu ao longo da segunda metade do século 20, mas o hedonismo e o excesso de bebida do final dos anos 1990 e início dos anos 2000 foram um pico irracional", afirma ele. "As tendências de consumo vêm em longas ondas que sobem e descem - esperava-se que a bebida diminuísse em algum momento e era provável que as gerações mais jovens fizessem essa mudança."

Naturalmente, a geração Z perdeu uma série de ritos de passagem para a idade adulta durante a pandemia e ainda não está claro se o intervalo de dois anos irá mudar a forma como os jovens veem a socialização no futuro.

Mas, de forma geral, Pennay não prevê um grande retorno ao consumo excessivo de bebida após a pandemia. Se for normal não beber com 17 anos de idade, será ainda mais normal com 18, 19 e assim por diante.

A geração Z agora representa um terço da população mundial e a indústria do álcool está se adaptando às novas preferências dos jovens.

Emma Hutchison, fundadora da agência global de bebidas Sweet & Chilli e proprietária de três bares em Londres, observou uma mudança entre os jovens, que agora priorizam a qualidade e não a quantidade. Em vez de beber diversos coolers, eles podem agora preferir um coquetel, com ou sem álcool, que dure toda a noite.

De fato, um estudo do final de 2021 concluiu que pessoas com mais de 21 anos de idade nos Estados Unidos preferem bebidas fortes como destilados ou refrigerantes alcoólicos, champanhe e bebidas com pouco ou sem álcool, no lugar de vinho e cerveja.

"Eles estão procurando experiências de qualidade que enriqueçam suas vidas", afirma Hutchison. "Os jovens da geração Z querem marcas que estejam de acordo com suas próprias mentalidades e estão tomando decisões mais conscientes sobre o que eles consomem."

Da mesma forma, a rápida expansão do setor de bebidas não alcoólicas e a inovação que ela traz enviou uma mensagem para os consumidores que não bebem ou que estão curiosos sobre a abstinência: os bares têm algo a oferecer para todos.

"Antigamente, você podia sentir-se excluído no local de alimentação se não quisesse beber", afirma Hutchison. "Mas é muito estimulante ver bebidas não alcoólicas receberem a mesma publicidade, consideração e qualidade dos ingredientes das suas versões alcoólicas."

A maior diversidade de opções também está trazendo dividendos. Ao contrário do álcool, a categoria sem ou com pouco álcool vem crescendo consistentemente e a empresa líder na análise do mercado de bebidas IWSR prevê que, até 2024, o volume total de consumo crescerá em mais de 31% no Brasil, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, África do Sul, Espanha, no Reino Unido e nos EUA.

Após a pandemia, os bares e restaurantes também aumentaram sua oferta de experiências para atrair todas as gerações, especialmente a geração Z. Eles acrescentaram mesas de pingue-pongue e de shuffleboard, por exemplo.

"Existe enorme desejo de socializar-se em espaços que tenham sido e ainda são associados a 'sair para beber'", segundo Hutchison. "Mas, com a indústria patrocinando alternativas, será mais um espaço seguro para que a geração Z se socialize, conecte-se e aproveite ricas experiências de comidas e bebidas."

Como ocorre com a maioria dos jovens com 24 anos de idade, Jason tem uma vida social concentrada em cafeterias, restaurantes, partidas esportivas e noites com amigos. Ele gosta de experimentar atividades alternativas que não envolvam bebida.

"Vou a festas sem bebida e a festas onde as pessoas bebem. Eu gosto de ser ativo e sair", ele conta. "Tem sido revelador para mim perceber que você pode ser jovem e abstêmio e ter amizades muito intensas."

Os sobrenomes de Lola e Jason foram omitidos para manter sua privacidade pessoal e profissional.