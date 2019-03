As dietas detox realmente fazem bem para a saúde?

Direito de imagem Getty Images Image caption De suco verde a jejum, o que a ciência diz sobre as práticas domésticas de detox?

Bebeu ou comeu demais? Pois você já deve ter ouvido falar em detox. Atualmente, há uma abundância de produtos e serviços que prometem a remoção de substâncias tóxicas do nosso corpo, desde massagens e vitaminas até chás de ervas e dietas de jejum.

Mas há evidência científica de que esses métodos funcionam?

A palavra desintoxicação é usada de duas maneiras muito diferentes. Uma delas refere-se aos programas de desintoxicação médica que ajudam as pessoas com problemas sérios de álcool ou drogas a ficarem limpos.

A outra é a desintoxicação "feita em casa" e que livraria nosso corpo de toxinas prejudiciais, como substâncias naturais tóxicas e produtos sintéticos químicos.

Toxinas no corpo

Fato é que, ao cortar o consumo de álcool, as toxinas acabam sendo eliminadas do nosso corpo. Mas isso acontece todos os dias, não apenas quando você bebe sucos de verduras ou legumes crus. Contamos com um sistema inteligente para nos livrar das toxinas. Se não, estaríamos em apuros.

Basicamente, nosso corpo está constantemente trabalhando para evitar ou eliminar toxinas - desde a pele atuando como uma barreira até os pelos do sistema respiratório retendo partículas no muco. A parte inferior do nosso intestino, por exemplo, contém células linfáticas chamadas placas de Peyer, que se amontoam na parede da membrana mucosa. Elas identificam e protegem o corpo de partículas nocivas, que não são absorvidas pela corrente sanguínea junto com os nutrientes benéficos dos alimentos.

Ou seja, embora tenhamos a sensação de que nossos intestinos estão sujos e precisando de uma limpeza, na verdade, eles estão fazendo seu trabalho.

Direito de imagem Getty Images Image caption Comer legumes e verduras é benéfico para a saúde

E se você beber em excesso e de forma constante, isso pode danificar o fígado. Mas o órgão consegue desintoxicar o corpo de quantidades moderadas de álcool.

Então, dietas especiais de desintoxicação funcionam? Elas vão desde aquelas que cortam álcool, cafeína e açúcar refinado a restrições mais rigorosas, nas quais a pessoa só pode consumir líquidos por vários dias - até reintroduzir gradualmente pequenas quantidades de comida.

Em 2012, Edzard Ernst, professor emérito de medicina alternativa da Universidade de Exeter, no Reino Unido, tentou realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o detox, mas desistiu da tarefa porque não encontrou estudos suficientes.

Em 2014, dois pesquisadores de Sydney, na Austrália, publicaram uma revisão de estudos sobre dietas detox, mas também enfrentaram dificuldades.

Direito de imagem Getty Images Image caption Detox continua ganhando muitos fãs

Por exemplo, um levantamento de 2000 com 25 pessoas que passaram por uma dieta de desintoxicação por uma semana concluiu que elas se sentiram mais saudáveis e houve uma melhora da função hepática. Mas, como a amostra foi pequena, não teve relevância estatística.

Os pesquisadores também encontraram outros estudos que analisaram a eliminação de toxinas específicas do corpo, mas a maioria deles apresentava falhas, como a ausência de grupos de controle.

Isso levou os autores a concluir que não há boas evidências a favor das dietas de desintoxicação.

Sabemos que pessoas que fazem dietas radicais ou jejuns geralmente perdem peso no curto prazo, mas é difícil encontrar provas de que o peso permaneça reduzido a longo prazo.

Portanto, quando se trata do detox de álcool, é mais saudável evitar beber por vários dias durante a semana ao longo do ano do que por algumas semanas em uma única desintoxicação. Gastar tempo focado em comer mais frutas, legumes e verduras também é, naturalmente, benéfico para sua saúde. Optar por uma solução 'mágica' não vai funcionar tão bem quanto se comprometer a seguir uma dieta mediterrânea e praticar exercícios durante o resto da vida.

Velhos hábitos

Mas a ideia de desintoxicação ainda continua ganhando muitos fãs. Caso você se sinta melhor punindo a si mesmo para compensar seu excesso de bebida ou de comida, talvez você queira se livrar de seus pecados mais do que de suas toxinas.

Psicologicamente, uma desintoxicação pode abrir as portas para "um novo começo" - uma ruptura entre seus velhos hábitos e os que você gostaria de adquirir. No entanto, você precisa ter um plano para seguir adiante ou seus velhos hábitos vão voltar.

Talvez devêssemos pensar em uma desintoxicação como uma metáfora para descartar seus velhos hábitos, em vez de algo que limpe as impurezas de seu intestino e de seus órgãos. Seu corpo está constantemente se desintoxicando sem chás, sucos ou dietas especiais.

Mas você pode ajudá-lo a fazer seu trabalho tendo uma dieta saudável, bebendo água, praticando exercícios regulares e dormindo a quantidade de horas de que precisa.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.

