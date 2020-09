O mistério das vacinas que têm benefícios muito além dos esperados

O sarampo nunca chegou a ser responsável por metade das mortes entre crianças da Guiné-Bissau. Com base na proporção dos que morriam originalmente da doença, a vacina deveria ter sido muito menos benéfica do que foi. Os números não batiam.

Nos estudos em grande escala que se seguiram, descobriu-se que a vacinação estava reduzindo em um terço as chances de crianças morrerem, enquanto apenas 4% desse declínio foi explicado pela prevenção do sarampo.

Acidentes fortuitos

Uma pesquisa na Guiné-Bissau descobriu que as pessoas que tinham tomado vacina contra a varíola tinham até 80% mais chances de ainda estarem vivas cerca de três anos após o início do estudo.

Isso também ocorre entre cães: um experimento na África do Sul descobriu que aqueles que foram vacinados contra a raiva tinham taxas de sobrevivência muito mais altas, além do que seria esperado da imunidade somente à raiva.

Os benefícios da BCG

Treinamento imunológico

Isso pode explicar por que a vacina também pode proteger as pessoas de certos tipos de câncer e demência, uma vez que o sistema imunológico desempenha um papel importante no desenvolvimento de ambos.

Enquanto isso, há muito se acredita que uma inflamação persistente está envolvida no mal de Alzheimer, que tem ligações com doenças imunológicas, como a doença de Crohn.

Pacientes com câncer de bexiga que foram tratados com a vacina são menos suscetíveis ao Alzheimer, e agora testes clínicos verificam se reduz isso a incidência de placas (aglomerados anormais de proteínas ligadas à doença) em pessoas saudáveis.

Na verdade, não são apenas as vacinas que parecem ser capazes de fazer isso. Aqueles que foram naturalmente infectados por patógenos como o sarampo têm melhores perspectivas de sobrevivência a longo prazo do que aqueles que nunca foram infectados.

Garotas vs. garotos

As "vacinas inativadas", por outro lado, envolvem bactérias ou vírus que foram "mortos" com calor ou produtos químicos e, portanto, não podem se reproduzir.

Como as vacinas vivas trazem benefícios ocultos e as inativadas não, a ordem em que são administradas é importante.

Pesquisas mostraram diversas vezes que as mulheres têm um sistema imunológico mais forte do que os homens.

Elas são menos propensas a adoecer gravemente por causa de infecções, menos suscetíveis ao câncer e significativamente menos sujeitas a reações exageradas do sistema imunológico, como no caso de doenças autoimunes e alergias.

O paradoxo da erradicação

Mas, assim que o vírus foi extinto, outra coisa também desapareceu: as vacinas. No Reino Unido, as crianças nascidas depois de 1971 não as receberam, e isso pode ter sérias implicações para sua saúde.