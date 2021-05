Mutação genética explica por que uns aguentam mais frio intenso que outros

Mergulhar em uma banheira de gelo após o treino pode ser a forma como alguns atletas profissionais optam por se recuperar do exercício intenso, mas qualquer pessoa que tente se manter em forma no inverno sabe que o frio pode ser tão forte quanto rejuvenescedor.

"Quando tentei nadar na natureza, não consegui ficar muito tempo — aguentei talvez alguns minutos antes de sair correndo", diz Hay. "Minha irmã é capaz de ficar muito mais tempo do que eu por algum motivo. Acho que lidamos com o frio de maneira diferente."

As evidências de alguns dos benefícios de nadar na água fria para a saúde mental citados na mídia também são um pouco tênues. São amplamente baseados no estudo de caso de uma mulher de 24 anos.

Mas por que se mostrou tão popular? E será que Hay está certa: algumas pessoas apenas lidam melhor com o frio do que outras?

No frio, nossos músculos ficam mais lentos, demoram mais para ficar tensos, reduzindo tanto nossa capacidade de entrar em ação quanto a quantidade total de energia gerada (embora isso possa ser amenizado com um bom aquecimento prévio).

As razões para essa diminuição no desempenho em climas frios são um pouco complexas, até porque a tolerância ao frio depende da nossa genética, níveis de gordura subcutânea — a gordura logo abaixo da nossa pele — e tamanho do corpo.

Algumas pessoas nascem com mais habilidade para lidar com o frio?

Mas o exercício no frio também tem sido associado a uma melhor saúde cardíaca, um sistema imunológico mais forte e à conversão de células de gordura branca em marrom, contribuindo para maior perda de peso. Portanto, se feito com segurança, pode trazer sérios benefícios à saúde.

O 'gene da velocidade'

Se você já fez ioga ou meditação e foi orientado a relaxar conscientemente todos os músculos do corpo, deve estar familiarizado com a quantidade de músculos subconscientemente envolvidos nos bastidores.

As fibras musculares de contração rápida, por outro lado, respiram anaerobicamente, podem se contrair em explosões rápidas, mas se cansam com mais facilidade.

"Cerca de 80% das fibras musculares de um atleta de elite são de contração rápida, se for um atleta de força, ou de contração lenta, no caso de atletas de resistência", diz Dunn-Lewis.

"Atletas com 80% de um tipo de fibra simplesmente nascem com sorte. Para o resto de nós, as porcentagens estão próximas de 50% de contração rápida e 50% de contração lenta, e esse percentual é determinado no nascimento."