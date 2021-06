Por que é praticamente impossível tratar covid com remédios

O remdesivir, remédio para hepatite C, chegou a ser cogitado para tratamento da covid-19

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou recentemente a criação de uma força-tarefa para "acelerar" o desenvolvimento de novos medicamentos antivirais.

Em entrevista coletiva em Downing Street, sede do governo, Johnson declarou: "A maior parte da opinião científica neste país está firmemente convencida de que haverá outra onda de covid em algum momento neste ano."

Embora existam anti-inflamatórios que reduzem o risco de morte por covid-19, como a dexametasona e o tocilizumabe, eles são administrados apenas em pacientes hospitalizados com a forma grave da doença.

Mas Johnson quer medicamentos que possam ser tomados em casa, na forma de comprimido, que impeçam as pessoas de acabar no hospital ou intubadas.

Diferentemente dos antibióticos de amplo espectro, que podem ser usados ​​para tratar uma vasta variedade de infecções bacterianas, os remédios que atuam contra um tipo de vírus raramente funcionam no tratamento de outros vírus.

Por exemplo, o remdesivir, originalmente desenvolvido para o tratamento da hepatite C, foi sugerido em determinado momento como um tratamento para a covid-19, mas os ensaios clínicos mostraram que ele tem apenas um efeito limitado contra o novo coronavírus.

A razão de haver poucos antivirais eficazes de amplo espectro é que os vírus são muito mais diversos do que as bactérias, inclusive na forma como armazenam suas informações genéticas (alguns na forma de DNA, e outros de RNA).

Diferentemente das bactérias, os vírus têm menos blocos de construção de proteínas que podem ser atacados com drogas.

Para que um medicamento funcione, ele precisa atingir seu alvo. Isso é particularmente difícil no caso dos vírus porque eles se replicam dentro das células humanas sequestrando nosso maquinário celular.

O remédio precisa entrar nessas células infectadas e atuar em processos que são essenciais para o funcionamento normal do corpo humano.

Atacar os vírus fora das células — para impedi-los de ganhar território, antes que possam se replicar — é possível, mas também é difícil devido à natureza da cápsula do vírus.

O tamiflu se liga a proteínas na superfície das células infectadas para evitar que as partículas da gripe escapem

A cápsula é extraordinariamente robusta, resistindo aos efeitos negativos do ambiente a caminho do seu hospedeiro.

Esse processo pode ser um ponto fraco no ciclo de vida do vírus, mas as condições que controlam a liberação são muito específicas.