Como os primatas se multiplicaram e ganharam o mundo com a ajuda de 'balsas' acidentais

Há 12 minutos

Na época, há cerca de 50 milhões de anos, a África era uma ilha isolada do resto do mundo pelo oceano. Então como os primatas chegaram lá?

Alguns ainda defendem a teoria da ponte terrestre, seja contestando as evidências geológicas ou argumentando que os ancestrais dos primatas atravessaram para a África muito antes do que os registros fósseis atuais sugerem, antes da separação dos continentes.

Foi descoberto que plantas, insetos, répteis, roedores e primatas colonizam continentes insulares dessa maneira — incluindo a notável travessia do Atlântico que levou macacos da África para a América do Sul há 35 milhões de anos.

Origens dos primatas

Os humanos apareceram no sul da África entre 200 mil e 350 mil anos atrás. Sabemos que viemos da África porque nossa diversidade genética é maior lá, e há muitos fósseis de humanos primitivos no continente.

Mas a África se separou da América do Sul e se tornou uma ilha há 100 milhões de anos, e só se conectou com a Ásia há 20 milhões de anos.

Travessias oceânicas

Darwin argumentou que era difícil explicar esses padrões com base no criacionismo — nesse caso, espécies semelhantes deveriam existir em todos os lugares —, mas faziam sentido se as espécies atravessassem a água para colonizar ilhas, com menos espécies sobrevivendo para colonizar ilhas mais distantes.