Os dinossauros teriam sobrevivido se não fossem atingidos por asteroide?

Há 22 minutos

Cerca de 66 milhões de anos atrás, na península de Yucatán, no México, um asteroide de 12 quilômetros de largura caiu na Terra.

O impacto causou uma explosão cuja magnitude é difícil de imaginar hoje — vários bilhões de vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em Hiroshima.

A maioria dos animais do continente americano morreu imediatamente. O impacto também desencadeou tsunamis em todo o mundo.

Estávamos interessados ​​em seis famílias de dinossauros, as mais representativas e diversificadas dos 40 milhões de anos que antecederam a chegada do asteroide.

Três dessas famílias eram carnívoras: os Tyrannosauridae , os Dromaeosauridae (incluindo o velociraptor, que ficou famoso depois do filme Jurassic Park ) e os Troodontidae (pequenos dinossauros semelhantes a pássaros).

As outras três eram herbívoras: os Ceratopsidae (representados em particular pelo tricerátops), os Hadrosauridae (a mais rica de todas em termos de diversidade) e os Ankylosauridae (representados sobretudo pelo anquilossauro, um dinossauro coberto por uma armadura óssea com uma cauda em forma de clava).