A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Helicóptero em pista clandestina perto de garimpo foge durante operação do Ibama

Há 1 hora

Em uma dessas operações, agentes do Ibama flagraram um helicóptero fugindo da fiscalização no momento em que a aeronave do órgão chegava ao local.