Cúrcuma ou maca são alternativas mais saudáveis ao café sem cafeína?

O café pode não ser um perdedor óbvio na corrida por uma alimentação mais saudável, especialmente porque tem sido associado a um risco menor de certas doenças, incluindo as cardíacas e alguns tipos de câncer.

Mas à medida que nos tornamos mais conscientes da relação entre dieta e saúde, a cafeína é frequentemente apontada como culpada por problemas de ansiedade e no sono.

Como resultado, as empresas de café têm observado um interesse cada vez maior no tipo descafeinado por parte daqueles que amam o sabor ou o ritual de tomar uma boa xícara de café.

Os clientes da Decadent Decaf Coffee Co, no Reino Unido, optam pelo descafeinado por motivos de saúde, diz a cofundadora Laura Smith. E, segundo ela, sua reputação — outrora ruim — vem melhorando.

Em algumas cafeterias hoje, além dos lattes (bebida com leite) de café tradicionais, você encontra lattes de beterraba, cúrcuma e maca. Ginseng e moringa são alguns outros ingredientes que estão sendo comercializados como alternativas saudáveis ​​ao café que também oferecem um estímulo energético.

Mas a maca não oferecerá a você um estímulo energético semelhante ao café, afirma Michael Heinrich, professor de etnofarmacologia e farmacognosia do University College London (UCL), no Reino Unido.

Em um artigo de 2017, Heinrich argumenta que, depois de a maca ser usada como alimento e remédio pelo povo andino por mais de 2 mil anos no Peru, o conhecimento local sobre os benefícios desta raiz para a saúde foi "tirado de contexto para atender às demandas de um mercado em expansão para remédios à base de plantas".

O ginseng, outra planta tradicionalmente usada como remédio, também se tornou um ingrediente popular para os substitutos do café.

Mas embora Heinrich diga que o ginseng tampouco oferece um estímulo energético comparável ao café, "algumas pesquisas sugerem que pode ter efeitos preventivos, especialmente no caso de doenças infecciosas, e, como outros afirmam, também na prevenção de alguns tipos de câncer".

Da mesma forma, alguns estudos mostram benefícios para a saúde ligados à cúrcuma. Mas você não verá nenhum destes benefícios ao tomar um latte de cúrcuma, afirma Charlotte Mills, professora de ciências nutricionais da Universidade de Reading, no Reino Unido.

Mas há algumas pesquisas sugerindo que consumir cúrcuma durante a gravidez, amamentação ou com medicamentos específicos, como insulina, pode oferecer certos riscos à saúde.

E se um latte de cúrcuma faz você se sentir mais acordado, isso provavelmente se deve a outra propriedade, sugere Kirsten Brandt, professora do Instituto de Ciências da Saúde da População da Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

Outro ingrediente alternativo ao café é a moringa, planta nativa da Índia, que também é misturada em pó com leite.

"A moringa é rica em proteínas e fibras, vitaminas e minerais, e possui uma ampla variedade de fitoquímicos bioativos, alguns dos quais têm sido associados a ajudar a prevenir diabetes tipo 2 e doenças cardíacas", diz Wendy Russell, professora de nutrição molecular da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido.

"Vi sua popularidade e as vendas de bebidas de moringa aumentarem drasticamente, mas estou preocupada que as pessoas estejam sendo enganadas, sendo levadas a pensar que faz bem para elas", afirma.

Uma bebida padrão de moringa tampouco dará a você aquele gás do café, acrescenta Russell.

Mas buscar este estímulo do café em alternativas sem cafeína pode ser uma missão infrutífera de qualquer maneira.

Alguns cientistas acreditam que o café apenas resolve os sintomas de abstinência do último café que você tomou, em vez de melhorar seu desempenho, diz Brandt.

Na ausência de qualquer aumento de energia comprovado entre qualquer alternativa sem cafeína, os pesquisadores se perguntam por que as pessoas que querem renunciar à cafeína não optam simplesmente por tomar um café descafeinado normal.

Muitos dos compostos da cúrcuma e da moringa são polifenóis — micronutrientes encontrados nas plantas —, aos quais frequentemente se atribui muitos dos benefícios à saúde encontrados nestas bebidas, diz Mills. Mas também são encontrados em grandes quantidades no café.

"Muitos dos benefícios para a saúde do café são ignorados, mas ele é cheio de compostos bioativos. Há muito mais no café do que só cafeína."