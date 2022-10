A espécie de planta invasora japonesa 'impossível' de matar

Zaria Gorvett

BBC Future

Há 54 minutos

Crédito, Getty Images

"Depois de enviar para um amigo várias cestas de plantas, estação após estação, todas sem resultados satisfatórios... mandei algumas destas", explicou o botânico John Wood, em 1884. Ele estava escrevendo um manual de jardinagem e elogiou um sensacional e novo arbusto que até o horticultor mais azarado poderia lidar.

Era uma importação do Extremo Oriente com botões vermelhos, bela folhagem em forma de coração e caules graciosamente arqueados.

Em suma, Wood não tinha nada de ruim a dizer sobre a planta, que, se você deixasse crescer por alguns anos, formaria um "belíssimo matagal"...

É claro que aquele não era um arbusto comum: era uma grama nodosa japonesa (Fallopia japonica), com detalhes impressionantes que Wood tinha esquecido de mencionar.

Além de suas nobres qualidades estéticas, talvez um pouco exageradas, ela tem um valor perversamente bom, porque uma vez que você a tem, é (quase) permanente: nunca morrerá e, sem uma ação drástica, as gerações futuras lutarão contra densas florestas de caules.

Intratável

Das 13 mil espécies exóticas que deram a volta ao mundo desde o início do colonialismo no século 15, o knotweed japonês é amplamente considerado um dos mais intratáveis: sufoca jardins suburbanos, engole faixas inteiras de trilhos de trem e inunda canais e parques nacionais.

Crédito, Alamy Legenda da foto, As hastes grossas de bambu da erva daninha japonesa podem crescer até 10 cm por dia, atingindo uma altura de cerca de 3 metros

Se esse arbusto invasor crescer à vontade, pode rapidamente dominar todo o Reino Unido, exceto os trechos sombreados pelas árvores, diz Dan Eastwood, professor de Biociências da Universidade de Swansea, no Reino Unido. "Haveria uma dominação geral", diz ele.

Mas remover completamente essa erva daninha é extremamente difícil e envolve essencialmente extrair a terra dela: cavar pelo menos cinco metros de profundidade e descartar todo o lote quase como se fosse radioativo.

Se sobrar algo, ela pode retornar várias vezes, regenerando-se dos menores fragmentos e prejudicando jardineiros por até 20 anos depois de aparentemente ter desaparecido. Um estudo descobriu que o arbusto pode crescer novamente a partir de um fragmento de raiz de apenas 0,3 grama, aproximadamente o peso de uma pitada de sal.

Infelizmente, você não pode colocar um pouco de herbicida nele também. "Pode voltar a crescer mesmo que pareça morto", diz Kevin Callaghan, diretor da Japanese Knotweed Specialists, uma empresa de erradicação com sede em Londres.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Em lugares onde não pode ser controlado com produtos químicos ou escavação, a Fllopia japonica às vezes é mantida sob controle por animais pastando

Além do fato de que uma monocultura de ervas daninhas de três metros de altura não é ideal para um jardim e nem para a vida selvagem. Uma infestação desse arbusto também pode ter consequências financeiras catastróficas.

No Reino Unido, a presença de uma única haste pode reduzir instantaneamente o valor de uma casa de 5% a 15% e fazer com que muitos bancos rejeitem uma hipoteca.

Então, como a erva daninha japonesa conseguiu se tornar tão incrivelmente resistente? E será que vamos descobrir como vencê-la?

Um presente desagradável

Em 9 de agosto de 1850, o jardim botânico de Kew Gardens, em Londres, recebeu um pacote surpresa pelo correio.

Crédito, Alamy Legenda da foto, A ascensão do Knotweed no Reino Unido coincidiu com o movimento do jardim selvagem: uma preferência vitoriana por paisagens informais e naturalistas com grupos de plantas desarrumados

O presente inesperado continha várias plantas incomuns e uma nota revelando a identidade do misterioso benfeitor: Philipp Franz Balthasar von Siebold, um médico e botânico alemão.

Von Siebold havia retornado recentemente do território japonês de Dejima, na costa da cidade de Nagasaki, um posto comercial construído em uma ilha artificial. Foi o único ponto de contato do país com o mundo exterior durante o período isolacionista Edo, quando o país fechou as fronteiras para estrangeiros por mais de dois séculos.

Como médico renomado, Von Siebold teve acesso a uma variedade sem precedentes de contatos no Japão e os usou para saciar sua paixão pelas plantas: ele tinha pessoas coletando espécimes de todo o país. Mas depois de uma rara visita ao continente e um infeliz incidente envolvendo um mapa proibido, que as autoridades locais encontraram em sua bagagem, ele finalmente foi convidado a sair.

Então Von Siebold empacotou cerca de 2 mil plantas e voltou para a Europa. Isso incluiu um arbusto magnífico encontrado na Ásia, incluindo Japão, Taiwan e Coréia do Sul, onde foi valorizado por seus uso na medicina tradicional e, curiosamente, como verdura. Quando cozidos, seus brotos frescos têm um sabor azedo e crocante semelhante ao ruibarbo.

Em pouco tempo, nasceu a Von Siebold & Company de Leiden, empresa especializada na venda de plantas do Extremo Oriente, com sede na Holanda. E, desde o primeiro momento, Fallopia japonica foi uma de suas plantas-estrela.

Era natural que essa beleza vigorosa fosse compartilhada com os outros, e Kew Gardens recebeu devidamente seu próprio espécime. A partir daí, sua conquista foi rápida.

A erva daninha japonesa foi um sucesso e, em apenas algumas décadas, estava afundando suas raízes profundamente na Oceania, América do Norte e grande parte da Europa. Muitas dessas touceiras do século 19 ainda existem hoje, exatamente nos mesmos lugares em que foram plantadas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O posto comercial da Ilha Dejima era o único ponto de contato entre o Japão e o mundo exterior durante o período isolacionista de Edo

De acordo com Eastwood, essa popularidade inicial é a primeira pista de seus formidáveis ​​poderes de invasão. "A realidade é que ela foi trazida para este país e plantada em massa desde a era vitoriana, por um período bastante considerável", diz ele. "Então, quando você fala sobre quantos indivíduos você coloca em um ecossistema antes que ele possa se estabelecer [lá], os humanos realmente desempenharam um papel importante nisso".

Repositório oculto

No entanto, os jardineiros não merecem todo o crédito. O arbusto é realmente excepcional: um invasor alienígena verdadeiramente de outro mundo. De uma terra árida de lava e gases tóxicos. O habitat natural da planta são as encostas dos vulcões, onde foi um dos primeiros a se estabelecer após uma erupção.

Ele pode afundar suas raízes famosas e imparáveis ​​em rochas vulcânicas frias e sólidas, e lá ficará à espreita por anos, agarrando-se mesmo que seus caules e folhas acima do solo estejam sepultados em magma incandescente.

A um mundo de distância deste ambiente hostil, no paraíso do jardim suburbano médio, essas adaptações naturais significam que a planta é praticamente impossível de vencer. E esta história é o segredo de sua expansão e sobrevivência impressionante.

Crédito, Alamy Legenda da foto, As origens precisas do Knotweed japonês de von Siebold são desconhecidas, mas acredita-se que tenha sido arrancado das encostas de um vulcão perto de Nagasaki

"Todo ano, quando a fotossíntese começa e a planta captura a energia da luz, ela pega esse recurso e o coloca no subsolo", diz Eastwood. As partes da superfície murcham e morrem a cada inverno, mas seus rizomas - uma espécie de caule retorcido e modificado - ainda estão lá, aninhados no solo, retendo os açúcares que produziam quando tudo estava bem.

Na próxima primavera, a planta envia novas raízes para expandir seu alcance lateralmente, e estas, por sua vez, dão origem a mais caules acima do solo. Desta forma, avança lentamente, até monopolizar cada centímetro de espaço disponível.

Este sistema de duas partes, com pedaços do corpo acima e abaixo do solo, significa que é extremamente difícil de controlar com produtos químicos. O mais eficaz é o glifosato, que funciona inibindo uma enzima que as plantas precisam para produzir aminoácidos. Mas a melhor forma de usá-lo é contraditória.

Como muitos proprietários descobriram em sua busca para erradicá-la, o uso excessivo pode fazer com que a planta se espalhe acidentalmente.

A parte que você vê acima do solo é a coroa: esta é a parte dominante da planta que armazena ativamente energia. Mas ele tem apoio. "Em torno dessas coroas, há brotos dormentes, para que possam produzir um novo crescimento, mas não o fazem porque a coroa os suprime", diz Eastwood.

Então, se você inundar uma dessas ervas daninhas com herbicida, poderá matar a coroa completamente e, de repente, todos os seus brotos satélite acordarão.

Um grande erro

Mal sabia Von Siebold quando enviou a primeira amostra para Londres que se tornaria um dos maiores vilões da história da botânica.

Crédito, Alamy Legenda da foto, Um único Heracleum mantegazzianum pode produzir até 20 mil sementes viáveis, que podem permanecer no solo por décadas antes de germinar

Infelizmente, a erva japonesa não é a única planta invasora com um futuro brilhante engolfando vastas áreas do planeta. Na verdade, as outras duas principais ervas daninhas que atualmente preocupam proprietários de terras, governos e ambientalistas compartilham algumas semelhanças surpreendentes.

O Heracleum mantegazzianum chegou ao Reino Unido em 1819, depois que as sementes foram enviadas para os Jardins Kew das montanhas do Cáucaso, na Rússia. Hoje, seus caules imponentes e flores brancas podem ser vistos em toda a Europa e América do Norte, projetando-se dos acostamentos das rodovias, ao longo das ferrovias e perto das vias navegáveis.

Além de ser invasivo, é extremamente tóxico: aparece regularmente causando manchetes depois que pessoas desavisadas ​​sofrem graves bolhas e queimaduras químicas por conta de sua seiva.

A Impatiens glandulifera chegou duas décadas depois, quando um cirurgião da Índia enviou amostras para a Sociedade Real de Horticultura, de Londres. Rapidamente, se tornou uma planta popular, valorizada por suas delicadas flores rosas semelhantes a orquídeas e sua folhagem espessa.

Mas em poucos anos escapou para a natureza e, na virada do século, foi considerada uma erva daninha.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, No início do século 19, muito pouco se sabia sobre o Japão. Mas a coleção de plantas, mapas e manuscritos de Von Siebold mudou tudo isso

Junto com a erva daninha japonesa e muitas outras, essas plantas estão liderando um apocalipse botânico, a substituição gradual de plantas nativas por aquelas de difícil controle.

E a história está longe de terminar. Embora a era dos jardins expansivos do século 19 e as importações de plantas não regulamentadas tenham ficado para trás, acredita-se que muitas plantas presentes em milhões de quintais ao redor do mundo tenham potencial invasivo.

Eastwood está disposto a apostar que o próximo grande invasor será a anêmona japonesa. Com flores cor-de-rosa, roxas ou brancas em forma de pires em caules finos, este membro da família do botão de ouro é popular por adicionar cor aos jardins no final do verão.

Mas, assim como a erva japonesa, ela pode se espalhar facilmente no subsolo e rapidamente assumir o controle. Talvez as pessoas não se importem tanto com uma invasora tão bonita; certamente é difícil imaginar sua presença diminuindo o valor de uma propriedade. Mas se acontecer... digamos que você ouviu aqui primeiro.

Este artigo foi publicado na BBC Future. Clique para ler a versão original.