Como é viver no país dos introvertidos

Direito de imagem Gunita Metlane/EyeEm/Getty Images Image caption Estudos mostram a relação entre introversão e criatividade, que é importante para a identidade da Letônia

Um livro de histórias em quadrinhos mostra um morador da Letônia, no Leste Europeu, abrindo um raro sorriso ao perceber que o clima daquele dia está "perfeito". Ou seja, nevando muito. Assim, ele não terá o desprazer de encontrar ninguém na rua. Como ele mesmo diz: "Temperatura abaixo de zero = risco abaixo da média de um encontro ao acaso".

O livro em quadrinhos foi apresentado pela organização Latvian Literature para promover a literatura da Letônia na Feira do Livro de Londres, realizada em abril. Junto à publicação, foi lançada a campanha #IAMINTROVERT ("Sou introvertido"), que celebra - e carinhosamente faz piada de - sua população reservada. "Nossa campanha não tem nenhum exagero. Na realidade é até pior", comenta a escritora e publicitária letã Anete Konste, que idealizou o projeto.

Entendi o que ela queria dizer assim que cheguei à república báltica. Meu primeiro dia andando por Riga, capital da Letônia, foi diferente de qualquer outra capital europeia. Foi mais sereno. O sol brilhava enquanto eu me dirigia ao Parque Kronvalda, e às vezes parecia que o único barulho vinha de carros passando ou turistas conversando.

Quando enfim vi letões caminhando juntos, eles eram em geral silenciosos e mantinham um bom espaço entre eles. Foi aí que percebi que não era um povo dos mais sociáveis.

Direito de imagem Toms Harjo/Latvian Literature Image caption Campanha da organização Literatura da Letônia #IAMINTROVERT carinhosamente brinca com a tendência introvertida de seu povo

Confirmei essa sensação na viagem de uma hora de trem entre Riga e Silguda. Enquanto seguíamos rumo ao nordeste por uma densa floresta de pinheiros, eu e meus amigos brincávamos de adivinhar o nome de filmes. Começávamos a nos animar e a gritar as respostas quando notamos que éramos os únicos falando no trem.

Mas por que os letões são tão reservados, pelo menos à primeira vista?

Não há uma resposta simples, mas estudos mostram uma relação entre a criatividade e uma preferência pela solidão. Konste percebe isso em sua área de trabalho. Ela acredita até que a introversão é mais forte no meio criativo, como entre escritores, artistas e arquitetos.

E psicólogos letões sugerem que a criatividade é tão importante para a identidade do país que se tornou uma prioridade dos planos educacional e econômico de governo.

De fato, segundo a Comissão Europeia, a Letônia é o país europeu com uma das maiores proporções de trabalhadores do campo criativo.

Bairro Solidão

Letões geralmente usam referências autodepreciativas quando fazem alusão a essa tendência à introversão - que evita o excesso de estímulos e prefere a solidão, o silêncio e a reflexão.

Exemplos não faltam e vão desde o nome dado a um bairro de Riga - Zolitūde (Solidão) - a vários hábitos comuns, como o de não sorrir para estranhos.

Guia turístico de Riga, Philip Birzulis mudou-se para a Letônia em 1994 - e se surpreendeu ao notar que os letões cruzavam a rua para evitar o contato com outra pessoa. "Percebi que as pessoas deliberadamente evitavam umas às outras e mantinham entre cinco e dez metros de distância", lembra-se.

Até mesmo o Festival de Dança e Música da Letônia, uma enorme celebração que reúne mais de dez mil cantores de todas as partes do país, tem traços dessa introversão: ele ocorre apenas a cada cinco anos.

Birzulis brinca que o esforço seria demasiado se ele fosse mais frequente e diz que esse tipo de "contato íntimo" é exceção, e não a regra na cultura do país.

Konste dá outro exemplo: é muito comum o letão esperar o vizinho sair do saguão do prédio para "não ter que cumprimentar um estranho", diz ela.

Se os letões evitam puxar conversa, isso não significa, necessariamente, que sejam frios. Afinal, alguns dos passageiros silenciosos do trem rapidamente nos ofereceram ajuda quando nos mostramos perdidos com o mapa.

Como explica Justīne Vernera, tradutora e jornalista freelancer da cidade medieval de Cēsis, no nordeste da Letônia: "No país, não manter uma conversa o tempo todo não é rude ou desconfortável. Falar o tempo todo que é mais visto como arrogância do que ficar em silêncio às vezes".

Direito de imagem Reinis Hofmanis Image caption 'Na Letônia, não manter uma conversa o tempo todo não é rude ou desconfortável', diz a jornalista e tradutora Justīne Vernera

Mas se esse comportamento reservado pode parecer difícil para quem chega, alguns letões logo apontam que outros países também têm predisposição para a introversão.

Birzulis menciona o exemplo dos suecos, enquanto Konste cita os filandeses. E a arquiteta Evelina Ozola, cofundadora do site Fine Young Urbanists, comenta: "No quesito introversão, não somos tão diferentes dos estonianos".

Também é importante lembrar que a população letã não é homogênea.

No país, há russos e outros grupos minoritários, com seus vários níveis de integração linguística e cultural. Também há diferenças geracionais daqueles que cresceram no período de forte vigilância e estilo de vida coletivo da União Soviética.

A geração mais jovem foi criada sob ares mais cosmopolitas e um sistema capitalista. Por isso, é impossível definir um traço cultural único e universal - ainda que a valorização do espaço privado ultrapasse as gerações.

Direito de imagem Zelma Brezinska / EyeEm Image caption Uma pista para entender a introversão dos letões pode ser a baixa densidade populacional

Uma pista para explicar a introversão dos letões pode estar na geografia do país: baixa densidade populacional e florestas densas. Ozola explica que os letões "simplesmente não estão acostumados a ver muitas pessoas ao redor. É bastante incomum ter de esperar por uma mesa no restaurante ou se sentar muito perto de outra pessoa no jantar. Há espaço suficiente no país para manter a distância".

Até os moradores urbanos da Letônia têm forte apreço pela natureza e visitam regularmente a zona rural.

É particularmente romantizada na cultura letã a imagem da casa na fazenda: uma construção isolada na área rural, autossuficiente e tipicamente de madeira. Ela faz inclusive parte do Cânone Cultural da Letônia - uma lista de 99 itens e pessoas consideradas muito importantes para o país.

Apego cultural

Na realidade, esse tipo de propriedade praticamente desapareceu no século 20 por conta da imposição do estilo coletivista soviético. "Entre 1948 e 1950, a proporção de habitações rurais caiu de 89,9% para 3,5% e, assim, os padrões tradicionais de vida foram praticamente erradicados ", comenta Ozola.

Mesmo assim, o apego por essa imagem persiste.

Vernera ressalta que a autossuficiência faz parte da identidade letã. "Ainda temos essa mentalidade de viver isoladamente: não nos encontramos em cafés durante o dia, não abordamos pessoas na ruas", diz.

Direito de imagem Danita Delimont/Getty Images Image caption Muitos letões expressam um forte amor pela natureza e romantizam a imagem da casa da fazenda

Hoje, apesar de ser um dos países menos habitados da Europa, quase dois terços dos moradores da Letônia vivem em apartamentos (relativamente pequenos). Esta é uma das maiores proporções da Europa, de acordo com estatísticas do Eurostat.

"A Letônia é povoada de maneira desigual, com a maioria das pessoas vivendo perto umas das outras nos centros urbanos", diz Ozola.

Uma pesquisa da empresa imobiliária Ektornet, entretanto, aponta que mais de dois terços dos letões gostariam de morar em casas isoladas. Ozola especula que essa desconexão pode explicar em parte por que o espaço privado é tão importante para os letões.

Eles precisam, contudo, ter cuidado com o que desejam.

De acordo com o site de notícias Politico, a população da Letônia está diminuindo rapidamente devido à migração para o exterior e registra um dos declínios populacionais mais intensos do mundo.

Assim, a nação que adora espaço está conseguindo exatamente isso.

Direito de imagem Reinis Hofmanis Image caption Apesar de sua população esparsa, a Letônia tem uma das maiores proporções de moradia em apartamentos da Europa

Psicólogos têm investigado como os traços psicológicos, incluindo a introversão, afetam as atitudes dos letões em relação aos refugiados, já que a migração pode ser uma ferramenta necessária para conter a perda populacional.

Aos visitantes e recém-chegados que se surpreendem com a característica, Vernera sugere: "Diria a qualquer estrangeiro que não tenha medo desse silêncio inicial. Quando o estrangeiro conhece um letão e passa um tempo com ele, percebe que somos realmente amigáveis. Não somos uma nação muito teatral, somos geralmente bastante honestos. Não vamos dizer a todos que gostamos deles - então se um letão diz isso, é realmente verdade".