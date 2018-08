Os países e cidades que ditam a vida cultural do resto do mundo - e o Brasil está entre eles

Direito de imagem Constantin Werscheck / EyeEm Image caption Edimburgo se destaca por sua influência cultural

A influência global de um país é geralmente medida pelo poderio militar, político ou econômico, mas para alguns é a força da cultura - sua comida, moda ou entretenimento - que impacta mais fortemente o resto do mundo.

Estes países culturalmente influentes foram recentemente listados em um ranking pelo veículo US News and World Report, com base em fatores como prestígio, elegância, moda, felicidade, modernidade e entretenimento.

Embora a maioria dos países do top 10 esteja na Europa, a lista também inclui o Brasil (que ganhou pontos em felicidade e entretenimento), Japão (por modernidade e prestígio) e Estados Unidos (modernidade e entretenimento).

Conversamos com moradores dos países do top 5 - que não inclui o Brasil - para descobrir qual é o impacto global de sua nação e como é viver em um lugar que define a vanguarda internacional.

Direito de imagem Alexander Spatari Image caption O U.S. News & World Report colocou em um ranking os países mais influentes com base em fatores como prestígio e moda

Itália

Famosa por grifes como Valentino, Armani, Versace e Gucci, a Itália conseguiu nota 10 por estar sempre na moda, o que não é surpresa para moradores como Lucio Buffalmano, fundador do blog ThePowerMoves, de Abruzzo, leste de Roma. "É um clichê, mas os italianos se importam com o que é bonito e se preocupam mais do que a maioria em ficar na moda", disse.

Mas a notória atenção aos detalhes ultrapassa a moda. "A Itália tem um grande impacto em tudo o que tem a ver com estilo, desde alimentos até móveis", afirmou Angela Corrias, que vive em Roma e gerencia o blog Rome Actually.

A culinária do país tem, claro, uma influência enorme sobre o resto do mundo. E para experimentá-la em primeira mão, Corrias recomenda dirigir-se à capital, Roma. "A crise financeira foi forte, mas os romanos nunca deixaram de comer fora", comentou.

"Aqui, você pode explorar os sabores e receitas tradicionais, mas com um toque moderno. O restaurante do Porto, na área do Prati, por exemplo, serve uma versão de frutos do mar do tradicional cacio e pepe (massa com queijo pecorino romano e pimenta preta). Embora pareça estranho, a combinação de queijo e frutos do mar é deliciosa."

Direito de imagem Buena Vista Images / Getty Images Image caption Milão é o centro dos negócios e da moda da Itália, além de ter restaurantes de alto nível

Outros destinos culturais interessantes para visitantes incluem Bolonha, também conhecida por sua rica herança gastronômica, e Milão, que é o maior centro de negócios e da moda do país, mas também tem muitos restaurantes de alto nível e uma grande e animada comunidade de estrangeiros.

França

"Moderno", "com prestígio" e "na moda" foram os itens que mais deram pontos à França, e o "je ne sais quoi" francês é algo que as pessoas de todo o mundo tentam imitar. Roobens Fils, morador de Paris, não percebia o quão influente era sua cultura até viajar ao Oriente Médio e à Ásia.

"Pessoas de lugares bastante remotos adoram e são inspiradas pela culinária, arte e moda francesas. Pessoas que conheci no Irã expressaram o quanto amavam Molière! Fiquei chocado! Eles conhecem Molière no Irã!", comentou Fils, que escreve sobre viagens no blog Been Around the Globe.

Direito de imagem Peter Phipp / Getty Images Image caption O 'je ne sais quoi' francês é algo que as pessoas em todo o mundo tentam imitar

Embora Paris seja o lugar mais óbvio para experimentar desde a moda até a culinária da cultura francesa, há alternativas excelentes - e menores - como Bordeaux, Lyon e Toulouse.

"Bordeaux é uma cidade de prestígio, e muitos bons vinhos são produzidos lá", diz Fils. Excluindo-se Paris, a cidade tem ainda a maior concentração de prédios históricos do país. Lyon, a terceira cidade mais populosa da França, é bastante conhecida por suas tradições culinárias e tem vários chefs com três estrelas no celebrado Guia Michelin.

Toulouse, a capital da região de Occitanie, no sul da França, se orgulha de seus mais de 2 mil anos de história que remontam desde aos visigodos e romanos à arquitetura terracota que lhe garante o apelido de La Ville Rose.

O francês tem muito orgulho de sua identidade e língua - que pode ser desafiadora para recém-chegados. "A maioria dos franceses fala mal ou simplesmente não fala inglês. Às vezes eles falam inglês, mas não querem falar", comenta Fils. "Um expatriado terá que se adaptar à França, porque os franceses não farão esforço para se adaptar a você."

Direito de imagem Aldo Pavan / Getty Images Image caption Conhecida como 'La Ville Rose', Toulouse orgulha-se de sua história de mais de 2.000 anos

Estados Unidos

Com altas pontuações em "modernidade" e "entretenimento", os Estados Unidos produzem filmes, músicas e programas de TV que são apreciados mundialmente. Até quando outro país é o pioneiro - o gênero de reality show, por exemplo, começou no Reino Unido -, são os Estados Unidos que popularizam as tendências mundiais.

A indústria de tecnologia do país, sede de Facebook, Twitter, Google e Amazon, também deixou sua marca, com bilhões de pessoas interagindo diariamente com esses populares serviços e redes sociais.

A influente identidade americana tem raízes na crença de que tudo é possível e de que se deve ir além da origem humilde. "Ainda acreditamos no 'sonho americano', o que só é possível porque éramos uma colônia britânica de devedores, escravos, perseguidos religiosos e pobres do mundo", sugeriu Andrew Selepak, professor do departamento de telecomunicações da Universidade da Flórida e diretor do programa de pós-graduação em mídias sociais.

Direito de imagem PS Photography / Getty Images Image caption Filmes, música e programas de TV criados nos EUA são apreciados globalmente

Nova York, a maior cidade do país, é um exemplo desses valores. As palavras de Frank Sinatra - "If I can make it there, I can make it anywhere" ("se eu for bem sucedido lá, serei em qualquer lugar", em tradução livre) - ainda se aplica à Big Apple, também conhecida como a cidade que nunca dorme.

Na costa do outro lado do país, Hollywood, em Los Angeles, produz o entretenimento que define a cultura dos Estados Unidos e do resto do mundo. "Os programas de TV e filmes americanos influenciam como falamos, nos vestimos, o que assistimos e quem somos", afirmou Selepak.

Entre as duas cidades, entretanto, há uma vasta geografia que abrange desertos, fazendas e montanhas. E com mais de 300 milhões de habitantes, o país se orgulha de sua diversidade. "Da mesma forma que temos nossas origens étnicas, também temos diferentes formações e valores culturais", afirma Jon Salas, que vive em Boston e escreve no blog The Running Publicist.

"A mesma regra se aplica à geografia do país. Dependendo da sua personalidade e do que você busca, sua experiência nos Estados Unidos será diferente em cada cidade. Miami não é igual a Chicago, e Nova Orleans não é nada parecida com Nova York. Cada cidade foi moldada por sua história e sua população. Se a experiência em uma região não era bem o que esperava, experimente outro canto do país", completa.

Espanha

O que já foi um dos maiores impérios do mundo, a Espanha deixou sua marca por geografias desde a América do Sul às Índias orientais. Depois do chinês, o espanhol é a segunda língua nativa mais falada no mundo. A força dos filmes, programas de TV e músicas em espanhol ajudou a levar o país ao topo do ranking.

Direito de imagem David C Tomlinson/Getty Images Image caption O espanhol é a segunda língua nativa mais falada no mundo

"Desde a língua espanhola até a religião, culinária, festivais e em muitos outros aspectos, não importa para onde eu viaje, é sempre fácil encontrar um pouco do meu país", afirmou Inma Gregorio, da Galícia, que escreve para o blog A World To Travel.

Os "tapas", famosos petiscos da Espanha, se espalharam internacionalmente, mas continuam a conectar as pessoas localmente. "A comida aqui traduz um modo de vida", comentou Andre Arriaza, que vive em Barcelona e fundou o site Barcelona Eat Local Culinary Experiences. "Comer é compartilhar, seja com amigos ou com estranhos ao seu redor, que sempre participam de uma conversa".

Este tipo de socialização é fundamental em um país que sempre coloca a família e os amigos à frente do trabalho. E que tem como norma os encontros familiares e longos almoços, nos quais há sempre tempo para a sobremesa - que na cultura espanhola não é o doce, e sim o período que continua-se sentado à mesa após a refeição. "Trabalhamos para viver, não o contrário", disse Gregorio. "Até durante a crise [constitutional] do ano passado, os bares estavam cheios todo dia."

É uma mudança bem-vinda para expatriados como Cory Varga, britânica que viveu em Sevilha pelos últimos seis meses e escreve com o marido no blog You Could Travel. "Adoramos morar na Espanha porque todo mundo parece muito relaxado. A atitude diante da vida é a de que ela deve ser aproveitada e apreciada."

Direito de imagem Juan Moyano / Alamy Stock Photo Image caption A cultura de 'tapas' da Espanha se espalhou internacionalmente

Isso não é fácil para todos os estrangeiros, que devem se ajustar a horários mais flexíveis e jantares que começam tarde. Saber a língua também torna a vida mais fácil, mas não é uma grande barreira; a maioria das cidades tem vários cursos de espanhol, e os moradores tentam ajudar. "Os espanhóis são amigáveis", disse Bernard Sury, originalmente de Bruxelas e que hoje vive em Valência, cofundador do site GuruWalk. "Mesmo que eles não te compreendam, eles tentarão ajudá-lo".

Reino Unido

Com uma posição alta no ranking no item "prestígio", os moradores do Reino Unido se orgulham de sua habilidade de combinar uma forte ética no trabalho com criatividade e abertura a mudanças para produzir inovações. "Temos algumas das melhores universidades do mundo, e um espírito empreendedor", disse o morador de Londres e escritor Ian Hawkins. "Não se esqueça, a linguagem de programação, o computador e a internet foram todos inventados pelos britânicos."

Direito de imagem Brian Bumby/Getty Images Image caption Segundo o U.S. News & World Report, o Reino Unido tem pontuação alta no ranking de 'prestígio'

A influência e a flexibilidade da língua inglesa permitiu ao Reino Unido funcionar como um lugar onde as pessoas vêm para criar um novo futuro.

"Nossa língua pega muito emprestado de outras línguas e é generosa em aceitar pessoas que a estão aprendendo", comentou Hawkins. "Há 11 anos, meu amigo venezuelano chegou a Londres com £700 (R$ 3.600) no bolso e sem falar inglês. Hoje ele é consultor de negócios e opera mais de 30 restaurantes e lojas. Qualquer um pode vir para cá e ser tão britânico quanto os britânicos. Se você não acredita em mim, podemos falar mais sobre isso comendo um prato com curry."

Expatriados devem saber que os britânicos nem sempre dizem o que pensam, então, você precisa ler os sinais. "É importante olhar as nuances na língua e na linguagem corporal", afirmou a australiana Amanda O'Brien, que escreve para o blog The Boutique Adventurer. "'Não tenho certeza' geralmente significa 'não'".

"O inglês geralmente quer dizer o oposto do que diz", acrescentou Hawkins. "É uma língua cheia de jogos de palavras, duplo sentido e insinuações."

Como centro financeiro do país, Londres continua sendo um dos destinos favoritos de trabalho para os expatriados. Embora a cidade sofra com a falta de casas a preços acessíveis, sua abundância de museus, lugares de concertos e teatros oferece o ambiente perfeito para manter seus moradores na vanguarda cultural.

"Samuel Johnson proferiu a famosa frase: 'Quando um homem está cansado de Londres, ele está cansado da vida'", lembrou o morador Gregory Golinski. "Não poderia concordar mais com isso. Há tantas atrações aqui que é possível visitar um lugar diferente a cada final de semana; não é preciso repetir o programa."

Direito de imagem Constantin Werscheck / EyeEm Image caption Já famosa por ser o 'berço' de Harry Potter, Edimburgo também supera as expectativas em termos culturais

Mas as vanguardas não estão apenas na capital. Edimburgo supera as expectativas em termos culturais e sedia o Festival Fringe, o maior festival de artes do mundo, além de ser o berço de Harry Potter. Birmingham, no coração do país, é outra concorrente. "De boates a orquestras, Birmingham tem uma cultura fantástica", disse Hawkins. "A cidade tem mais canais que Veneza, e o bairro de jóias é onde a moda de vanguarda encontra as habilidades tradicionais."