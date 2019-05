Por que os chineses são tão obcecados com números

Direito de imagem Alamy Image caption Ao se mudar para Pequim, a escritora Mithila Phadke notou a curiosa presença de números na vida cotidiana

Eu havia acabado de me mudar para Pequim e havia certas coisas que me esforçava para assimilar: a hora exata de sair de casa de manhã para evitar ser esmagada pela multidão de pessoas na hora do rush no metrô; a localização dos melhores lugares para comer mala xiang guo (um prato que mistura ingredientes cozidos e refogados); nunca jogar papel higiênico na privada; e nunca, nunca comer os bolinhos de uma sopa colocando-os diretamente na boca.

Uma tarefa, no entanto, parecia impossível: lembrar meu número do QQ, uma série de dígitos aleatórios que serve como identificação do usuário do serviço de mensagens que nosso escritório - e muitos outros na China - usava.

Como a única estrangeira do meu departamento, também era claramente a única com esse problema.

Meus colegas chineses não tinham dificuldade em informar seus dez, ou, em alguns casos, nove dígitos. Ninguém mais sentia necessidade de correr para o computador como um completo idiota para checar toda vez que alguém perguntava. Caso você não tenha percebido, esse idiota era/sou eu.

Desde aquele dia, há dois anos, quando um colega me ajudou a configurar minha conta do QQ, eu nunca a desconectei com medo de não conseguir acessá-la novamente. Se você me perguntasse hoje qual é o meu número, depois de mais de 104 semanas de vida na China usando o QQ, eu não seria capaz de dizer.

Certa vez, perguntei ao britânico que trabalhava no escritório ao lado se ele se lembrava do número dele. Ele não conseguiu. Nem meus dois amigos americanos. "O que esses números significam?", choramingávamos uns para os outros. "Não há uma ordem para eles. Por que não apenas usar letras?!"

Eu ficava tentada a colocar a culpa em nossas péssimas memórias, mas, na verdade, havia algo mais aí. Nenhum dos chineses aos quais perguntávamos parecia ter problemas em lembrar não apenas das suas sequências de dígitos do QQ, mas também de vários outros conjuntos de números de outras partes de sua vida cotidiana.

Eles aparecem em nomes de sites. Fazem parte de gírias da internet. Certos números têm significados em crenças culturais: alguns são auspiciosos; de outros, devemos fugir a qualquer custo.

Números são mais fáceis de memorizar

Quando comecei a pesquisar sobre isso, parecia que viver na China significava ser constantemente bombardeada por números, muito mais do que em outros países e culturas. E nenhum dos meus colegas de trabalho ou amigos chineses tinha certeza do motivo disso.

"Ouvi dizer que as tarifas de trem no site CTrip são muito altas", me disse meu colega de quarto, quando havia acabado de me mudar, enquanto falávamos dos meus planos de viagem para o Ano Novo chinês. "Por que você não usa o 12306?"

"Isso é um número de central de ajuda?", perguntei. Na verdade, não, não era um telefone de uma central de atendimento: 12306.cn é o site oficial da China Railway, a empresa estatal de transporte ferroviário. E há outros exemplos, como os sites dos serviços de email 163.com e 126.com.

Ao tentar descobrir exatamente por que todos eles receberam estes nomes, encontrei uma mensagem deixada no fórum de uma empresa de software por uma pessoa (não chinesa) que estava muito confusa.

"Os endereços de email 126.com e 163.com são falsos?", ela perguntou. "Notei estes números nos endereços de email de alguns de nossos membros. Pelo que pude constatar por meio de uma breve pesquisa, esses domínios podem ser falsos." Outros usuários rapidamente esclareceram que eram legítimos. Ninguém, no entanto, explicou o motivo de serem assim.

Ou melhor, quase ninguém. Acontece que a razão era provavelmente a mesma que está por trás de todas as escolhas da minha vida: envolvia o mínimo de esforço.

Como Frankie Huang, escritora baseada em Xangai, me disse por email, números são muito mais fáceis de digitar para chegar a estes sites, em comparação com o pinyin, sistema de escrita do mandarim que usa o alfabeto latino.

"Nem todo mundo na China tem uma perfeita compreensão do pinyin. Se os sites têm nomes em pinyin, pode ser difícil para algumas pessoas descobrirem quais letras escrever", disse Huang.

Uma sequência de números é mais fácil de memorizar do que palavras em uma outra língua. E, como os dígitos chineses são monossílabos, são mais fáceis de lembrar como sons.

Além disso, como os números envolvem apenas uma única tecla, você pode digitar muito mais rapidamente. "Isso era ainda mais vantagem quando os telefones tinham apenas teclados com números e você precisava pressionar as teclas várias vezes para chegar até uma determinada letra", acrescentou Huang. "Ninguém tem tempo para isso."

Uma estratégia de marketing

Direito de imagem Alamy Image caption Os números aparecem nos nomes e endereços de sites, pois são mais fáceis de digitar

Ao contrário dos números de identificação do QQ, os dígitos dos nomes dos sites geralmente não são aleatórios, explica Christopher Beam em um artigo publicado no site New Republic.

Por exemplo, 163.com é o endereço do site da empresa de internet chinesa NetEase. É um aceno nostálgico à época da internet discada, quando os usuários precisavam digitar 163 para se conectar.

"As empresas de telefonia China Telecom e China Unicom simplesmente reaproveitaram seus conhecidos números de atendimento ao cliente como endereços de seus sites, como 10086.cn e 10010.cn, respectivamente."

É neste ponto também que as palavras homófonas entram em cena. Embora o número "1" seja chamado de yi em mandarim, quando pronunciado como parte de uma série de números, ele se transforma em yao.

Entre os vários sites do conglomerado de comércio eletrônico Alibaba, está o 1688.com, com a pronúncia em mandarim sendo "yao-lio-ba-ba" em mandarim. Captou?

Em alguns casos, como o do McDonald's (traduzido foneticamente em mandarim como "maidanglao", até mudar de nome em 2017), foi uma solução criativa. Você pode encomendar seus lanches pela internet digitando 4008-517-517.cn porque "517" em mandarim é "wu yao qi", quase como "wo yao chuh" ou "eu quero comer" ("chuh" é a grafia fonética mais próxima para "chi", a palavra para "comer").

O nome do site 51job.com se parece muito com "eu quero um emprego", e o "6" do endereço 6.cn do site de streaming de vídeos é quase um homófono para "transmitir", explica Beam.

Direito de imagem Alamy Image caption O McDonald's permite que seus clientes na China peçam comida digitando 4008-517-517.cn

A superstição em torno dos números

Embora esse fascínio social por números realmente fique evidente depois que você vive na China por algum tempo, é algo que muitas vezes os turistas também notam. A primeira vez em que me deparei com essa peculiaridade cultural foi anos atrás, na minha primeira viagem ao país.

Estava na cidade de Taizhou, passando alguns dias com meu pai. Ele trabalhava lá, indo e voltando entre Taizhou e Mumbai a cada dois meses.

A caminho do apartamento dele, notei que o painel do elevador não tinha o 4º andar. Havia o 1º, o 2º e depois o 3ºA e 3ºB. Meses depois, quando me mudei para a China, continuei a me deparar com elevadores que não tinham o 4º andar.

A razão é que a pronúncia da palavra "quatro" em mandarim se parece muito com a palavra "morte". Para os chineses mais tradicionais, era preciso banir o número totalmente.

Um colega de trabalho gentilmente sugeriu que eu removesse um dos quatro porta-copos pintados à mão que havia trazido da Índia para minha chefe antes de dá-los para ela.

Minha agente imobiliária me informou que apartamentos com os números 4 ou 44 tendiam a ser alugados para estrangeiros.

"Um chinês normalmente não quer morar neles", ela disse, instantaneamente me fazendo lembrar da casa número 44 onde meu ex-namorado americano havia vivido em Pequim.

Huang diz que seu prédio em Xangai é "um exemplo extremo desta superstição numérica" por seguir não apenas a numerologia chinesa, mas também a ocidental. Além de deixar de fora os andares 4, 14, 24 e 34, também não tem o 13.

"Uma vez, eu estava olhando para o nosso prédio do lado de fora com meu marido e tentando descobrir qual era o nosso, ao contar os andares", recorda-se Huang. "Percebemos então que os números dos andares são insignificantes, pois estão todos errados." O 13º era na verdade o 14º; o 23º era o 20º.

Direito de imagem Alamy Image caption Muitas vezes, na China, os apartamentos de número 4 e 44 são considerados menos desejáveis

O número oito, por outro lado, é considerado o mais sortudo, porque soa como a palavra em mandarim para "prosperidade".

Placas de carros com múltiplos de oito provavelmente custam uma fortuna a seus proprietários. Se você por acaso tiver o número 888 em seu telefone, deve poder vendê-lo por um bom preço.

Os números também dão uma sensação de solidez, como mostra o costume do governo de incorporá-los às políticas oficiais.

Há as "Quatro Integralidades", a lista de objetivos políticos apresentados pelo presidente da China, Xi Jinping - foi um momento de redenção para o número quatro, após Mao Tsé-Tung, na Revolução Cultural, defender a destruição dos "Quatro Velhos" (velhas ideias, a velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos).

O ex-secretário-geral do Partido Comunista da China, Jiang Zemin, tinha a "tripla representatividade", teoria que explica qual é o papel do Partido na sociedade chinesa atual e no processo de modernização do Estado.

O antecessor de Xi, Hu Jintao, criou as "Oito virtudes e Oito vergonhas", um código moral para o povo chinês.

Direito de imagem Alamy Image caption Os números também estão amplamente presentes nas gírias da internet chinesa

Ainda há o imenso mundo das gírias da internet chinesa, onde, para se esquivar dos censores (ou de pais intrometidos), os números homofônicos se tornaram um recurso muito popular.

Então, 748 significa mandar alguém para o inferno, 555 é basicamente um emoji chorando, 233 quer dizer que você está rindo, e 520 significa "eu te amo". E, se você quiser ir ainda mais longe, pode usar 2010000, que significa "eu te amo por 10.000 anos".

Que tal usar isso como sua hashtag no Instagram no Dia dos Namorados?

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Travel.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!