A megalópole perdida que 'bombava' com festas mil anos atrás nos EUA

Há 17 minutos

Mil anos atrás, o assentamento Cahokia, às margens do Rio Mississipi — próximo à atual cidade americana de St Louis, no Missouri — era conhecido pelas festas que duravam dias.

As coisas estão mais calmas atualmente em Cahokia, um plácido sítio arqueológico da Unesco. Mas os imponentes montes de terra lembram o legado da maior cidade pré-colombiana ao norte do México.

No entanto, o que Cahokia não tinha é o que a torna surpreendente, escreve Annalee Newitz em seu recente livro Four Lost Cities: A Secret History of the Urban Age ("Quatro cidades perdidas: a história secreta da era urbana", em tradução livre).