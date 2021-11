O homem que preserva cores ameaçadas de extinção

Missão de Gutiérrez é descobrir novas e velhas formas de colher plantas e insetos direto do mundo natural e transformá-los nos pigmentos que oferecem corantes naturais

Em sua terra natal, no vilarejo de Teotitlán del Valle, em Oaxaca, no México, Porfirio Gutiérrez é conhecido em sua comunidade indígena como "El Maestro".

Em Ventura, na Califórnia, onde vive agora, e para o mundo da arte contemporânea, que ele está cativando, é um artista com uma missão.

Estas cores são derivadas da natureza, o que significa que a missão de Gutiérrez é descobrir novas e velhas formas de colher plantas e insetos direto do mundo natural e transformá-los nos pigmentos que oferecem a gloriosa plenitude dos corantes naturais.

Esses insetos são cultivados ano após ano da mesma forma que as sementes são guardadas pelos agricultores, passando a sabedoria ambiental de geração em geração.

Os insetos crescem como parasitas nas folhas, consumindo o suco do cacto, que produz ácido carmínico em suas cavidades corporais.

Quando comparada aos corantes sintéticos que são usados ​​hoje basicamente em todas as nossas roupas e tecidos, a versão natural é quase sempre inexplicavelmente melhor.

É o equivalente visual a um pêssego amadurecido no pé ou um tomate seco ao sol. Algo dentro de você reconhece que é assim que deve ser. E, com os corantes naturais, não é diferente.

Ao longo do tempo e das culturas, temos acarpetado o chão das cavernas e mergulhado nossos jeans em tintura, não porque eles não funcionem de outra forma, mas porque a cor torna os objetos banais da vida memoráveis.

E se você for tão abençoado com conhecimento quanto Gutiérrez, então a cor te fortalece espiritualmente e te conecta ao modo de vida de seus ancestrais — um modo de vida que sustentou civilizações por viver em simbiose com a natureza.