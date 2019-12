Político japonês bebe água de Fukushima

Yasuhiro Sonoda, porta-voz parlamentar do gabinete de governo, bebeu o copo de água depois que jornalistas o desafiaram a provar que a água da região não tem risco de contaminação durante uma entrevista coletiva transmitida pela televisão.

A água bebida pela autoridade foi retirada de poças localizadas embaixo dos prédios de dois reatores da usina danificada. Ela passou por um processo de descontaminação e já está sendo usada para outros fins, como regar plantas, por exemplo.

Em outro sinal de confiança no plano para conter o vazamento radioativo na usina, as autoridades do Japão informaram que vão permitir que jornalistas visitem a usina no dia 12 de novembro.

Será a primeira vez que jornalistas visitam a área desde o dia 11 de março, quando Fukushima foi danificada pelo terremoto seguido de tsunami. A zona de exclusão de 20 quilômetros em volta da usina nuclear ainda está em vigor e dezenas de milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas.