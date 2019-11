Polícia dispersa acampamento de protesto em Wall Street

A polícia de Nova York realizou uma operação na madrugada desta terça-feira para desmontar o acampamento de manifestantes no centro do coração financeiro da cidade.

Direito de imagem video Image caption Polícia entrou no acampamento e expulsou manifestantes em Wall Street

Desde setembro, o movimento Occupy Wall Street está acampado no local, em protesto contra as desigualdades da economia mundial.

A polícia invadiu a praça Zuccotti de Nova York a 1h no horário local, quando muitos manifestantes estavam dormindo.

O movimento de Wall Street inspirou acampamentos em diversas cidades do mundo. Na segunda-feira, a polícia no Estado da Califórnia também acabou com um protesto semelhante em Oakland.