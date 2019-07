Descoberto cemitério arqueológico de baleias no Chile

Transcrição

Transcrição em português

Os ossos fossilizados de baleias descobertos no deserto de Atacama, no Chile.

Paleontólogos cavaram um enorme "cemitério" que continha as criaturas de sete milhões de anos.

Até agora, foram escavados fósseis de quinze animais, alguns deles com o esqueleto completo. O tesouro inclui também os restos de tubarões, golfinhos e focas.

Acredita-se que a descoberta tem importância global e é crucial para a pesquisa.

Vocabulário

fossilised - the remains of animals or plants that have become hard and turned in to rock

Exercício

Use one of the words or phrases below to complete each of these sentences from a BBC news report.

Respostas