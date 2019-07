Cientistas criam 'robô contorcionista' feito de material elástico

Um robô capaz de se contorcer, ondular e se espremer foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Inspirado em seres desprovidos de esqueleto interno - como estrelas-do-mar, lulas e vermes -, a invenção tem como objetivo chegar a recantos que robôs rígidos não podem alcançar.

Em um artigo na revista científica americana <i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>, os pesquisadores explicam que o robô é feito de material elástico, como polímeros, e impulsionado por ar comprimido.

O autômato possui uma "locomoção sofisticada" e pode adotar "movimentos fluidos e múltiplos galopes", eles descrevem.

Em testes para verificar o alcance da máquina, os pesquisadores criaram um obstáculos que consistia em uma placa de vidro elevada a apenas 2 cm do chão.

O robô-estrela-do-mar venceu a prova em menos de um minuto, executando uma combinação de movimentos coordenados.

Em seu artigo, os pesquisadores explicam que robôs feitos de material macio são mais resistentes que os rígidos a incidentes que podem ocorrer no mundo real, como quedas, batidas e arranhões.

Entretanto, eles admitem, esses objetos são mais susceptíveis a outros tipos de dano, como furos por vidro quebrado ou espinhos.