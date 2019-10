Crise econômica leva japoneses de volta ao campo

Transcrição

Transcrição em português

Durante décadas, o rápido crescimento econômico dos países asiáticos estimulou um grande número jovens trabalhadores a migrar do campo para as cidades.

Mas agora, muitos jovens japoneses estão revertendo a tendência, abandonando os escritórios e indo de volta para o campo.

Com a estagnação econômica milhões não conseguem encontrar um emprego pemanente.

Vocabulário

encouraged - made happen with incentives

Exercício

Use one of the words or phrases below to complete each of these sentences from a BBC news report.

Respostas