Ativistas fazem 'Big Brother' com urso pela Internet

Uma entidade de proteção de animais está filmando durante 24 horas por dia, um urso polar na Baía de Hudson, no Canadá, como se fosse uma espécie de Big Brother.

Direito de imagem video Image caption Urso polar está sendo filmado por ativistas no Canadá

A Polar Bears International passou vários dias seguindo dia e noite cada movimento de um urso polar. O material está sendo colocado na internet no site polarbearcam.com

O diretor de operações da entidade, BJ Kirschhoffer, conta que o objetivo é fornecer dados a escolas e a pessoas curiosas em geral. A atividade está sendo financiada com dinheiro da Fundação Annenberg, sediada em Los Angeles, que patrocina projetos educativos.

O projeto faz parte do plano Pérolas do Planeta. Vários animais em diversas partes do mundo estão sendo filmados. O objetivo é fazer com que a opinião pública se preocupe mais com os efeitos do aquecimento global.