Meteoritos encontrados na Antártida são transferidos para Smithsonian, nos EUA

Uma equipe de cientistas chegou à Antártida para a caçada de meteoritos que ocorre todos os anos na região.

O projeto Ansmet conta com o apoio da Nasa e está em sua 35ª edição.

E este ano a novidade é que os meteoritos serão levados para um novo local, o instituto Smithsonian em Maryland, onde eles poderão ser estudados por geólogos do mundo todo.

Linda Weisenbach, gerente da coleção de meteoritos do Smithsonian, explica que eles "são pequenas amostras do passado de nosso sistema solar, eles tem cerca de 4,5 bilhões de anos e representam os primeiros processos na formação da Terra".

Direito de imagem BBC World Service Image caption Os meteoritos são manuseados cuidadosamente pelos cientistas do Smithsonian (BBC)

"Então, cada pedaço transmite mais informações sobre como era o sistema solar quando o Sol e os planetas estavam se formando", acrescentou.

Esta é a maior coleção pública de meteoritos recolhidos na Antártida, incluindo também meteoritos do asteroide Vesta, onde a missão Dawn, da Nasa, chegou em julho.

Cerca de 5% dos meteoritos encontrados na Terra teriam origem neste asteroide. Estas imagens da missão Dawn mostram as crateras da superfície, causadas pelo impacto que, os cientistas agora acreditam ter lançado as pedras no espaço.

Cari Corrigan, curadora da coleção, diz que a missão para o Vesta é muito importante, pois eles têm na coleção centenas de meteoritos que, acredita-se, vieram do asteroide.

"Então, a missão vai até o asteroide tentar descobrir de onde estas pedras saíram exatamente", disse.

A coleção tem cerca de 18 mil meteoritos e sempre há algo novo a ser descoberto.