Cientistas descobrem espécies no fundo do Oceano Índico

Pesquisadores da Universidade de Southampton, na Inglaterra, capturaram imagens impressionantes em um dos pontos mais inóspitos do fundo do Oceano Índico.

As imagens, capturadas na Cadeia de Montanhas Submarinas do Sudoeste Índico com a ajuda de um robô, foram feitas enquanto os cientistas pesquisavam as aberturas de vulcões submarinos, no fundo do oceano.

Direito de imagem BBC World Service Image caption Imagens mostraram diversidade no fundo do oceano Índico (Cortesia: Universidade de Southampton)

Estes respiradouros foram descobertos pela primeira vez nos anos 1970 e são fissuras no fundo do oceano que expelem água muito quente, rica em minerais. Apesar das temperaturas altíssimas, estas áreas podem abrigar ecossistemas variados.

Nesta nova pesquisa, os cientistas encontraram moluscos, crustáceos, mexilhões e outras criaturas, algumas de espécies desconhecidas.

Além de espécies novas, os pesquisadores também encontraram diversidade, com três a quatro espécies diferentes morando na região.