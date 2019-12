Direito de imagem BBC World Service Image caption Espuma do mar se acumulou nas ruas (Imagem: David Hewitt)

A espuma do mar invadiu as ruas da pequena cidade litorânea de Cleveleys, no noroeste da Inglaterra.

Os motoristas que se arriscaram tiveram de enfrentar uma camada de espuma de quase um metro de espessura.

A espuma veio do Mar da Irlanda e foi causada pelas ondas que agitaram a água, afetada por uma proliferação de algas.