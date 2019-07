Atum gigante é leiloado por preço recorde no Japão

Image caption Animal é valioso por sua barbatana azul e por seu tamanho

Um atum foi leiloado no Japão pelo preço recorde de US$ 736 mil (US$ 1,3 milhão), o maior valor já pago por um animal do tipo.

O preço foi obtido logo no primeiro leilão do ano no Japão.

A espécie vendida é valiosa tanto por sua barbatana azul quanto por seu peso, de 269 quilos.

O comprador do enorme peixe é proprietário de uma rede de restaurantes.

O Japão é o maior consumidor de atuns de barbatana azul, cuja caça é envolvida em polêmicas ambientais e sofreu restrições recentemente, por temores de que leve à extinção da espécie.