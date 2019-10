BBC Click: Confira as novidades de tecnologia

O boletim de tecnologia Click desta semana traz as novidades do setor de televisores apresentadas no Consumer Electronics Show, de Los Angeles, o maior evento de tecnologia do planeta.

A Sharp mostrou sua TV 3D de 80 polegadas e com a primeira tela de resolução 8 mil do mundo. A Samsung futurística pode ter o hardware atualizado todo ano via um encaixe de expansão lateral, além de ser controlado por gestos, capturados por esta câmara embutida.

Enquanto Samsung e Sony mostraram seus televisores superfinos de OLED.

Direito de imagem BBC World Service Image caption Os televisores com tecnologia oled são muito mais finos e leves do que os da geração anterior

Ainda na CES, a fabricante de chips Intel apresentou os primeiros smartphones equipados com o seu novo processador para aparelhos portáteis, batizado de Medfield. O Lenovo's K800 deve chegar às lojas na China no próximo trimestre, enquanto o Motorola Mobility deve sair no segundo semestre.

O Google anunciou uma novidade no seu mecanismo de busca. Agora, o site apresenta também resultados personalizados, baseados nas informações coletadas nas redes sociais Google+ e Picasa.

E uma investigação da BBC britânica descobriu que o Google vinha faturando com anúncios de empresas vendendo produtos ilegais através de suas ferramentas apara anunciantes. Entre os anunciantes estavam vendedores ilegais de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2012, de maconha e de carteiras de identidade falsas.