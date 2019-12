Minicarros elétricos ganham adeptos na China

Pequenos veículos elétricos estão crescendo em popularidade na China, apesar de sua velocidade chegar a apenas 30 km/h.

Image caption Veículos custam pouco e dispensam carteira de motorista

Milhares de veículos do tipo estão sendo vendidos no país, por preços que variam de US$ 600 a US$ 1.500 (R$ 1.100 a R$ 2.800).

Além do preço baixo, ele ganha adeptos pelo fato de seus usuários não precisarem de carteira de motorista - isso porque o veículo não é classificado como carro pela lei chinesa.

Os benefícios ao meio ambiente, porém, são duvidosos, já que a energia elétrica chinesa provém principalmente da queima de carvão.