Image caption Ninguém ficou ferido no incidente

Usuários do metrô de Paris foram surpreendidos, na última terça-feira, com um carro sobre as escadarias da estação Chausse d'Antin-La Fayette.

Segundo a imprensa local, o motorista, que parecia ser de fora da cidade, confundiu as escadas com a entrada de um estacionamento.

Rapidamente a polícia isolou a área, enquanto curiosos fotografavam a cena.

Ninguém ficou ferido no incidente, e o carro foi guinchado sem nenhum dano.