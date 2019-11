Obras no Maracanã ameaçam 'aldeia indígena' no coração do Rio

A poucos metros do Maracanã, no Rio de Janeiro, indígenas de várias tribos diferentes convivem em um espaço onde no passado funcionava o Museu do Índio.

Image caption Índios temem que obras no entorno do Maracanã provoquem despejo

O prédio pertence ao governo federal, mas está sem ocupantes oficiais desde que o museu fechou, há seis anos. Nesse período, os índios ocuparam local e agora vivem aqui, cultivando suas próprias hortas e cozinhando segundo receitas repassadas por seus ancestrais.

Agora a "Aldeia Maracanã" está ameaçada com as obras de reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Até agora, ninguém foi notificado para sair, mas os índios suspeitam que serão forçados a deixar o local.

Segundo o projeto apresentado à Fifa, as obras no entorno do estádio preveem mais de 10 mil vagas de estacionamento para os dias de jogos.