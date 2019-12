O Arte em Revista desta semana apresenta uma exposição com 120 obras do alemão Albrecht Dürer, conhecido como o "Leonardo da Vinci do Norte".

A obra de Dürer reúne tradições artísticas alemãs com as da Itália.

A exposição em Nurembergue reúne 120 obras do mestre alemão Albrecht Dürer

O fotógrafo americano Larry Fink registrou em preto e branco a vida dos ricos e famosos há mais de 45 anos. Agora, pela primeira vez, o trabalho está sendo exibido na Espanha, no Centro de Fotografia Andaluz de Almeria. A Indonésia vive um renascimento de espetáculos do seu teatro mais tradicional, o chamado wayang orang, ou teatro humano. Com forte influência do hinduísmo, os artistas usam trajes tradicionais para retratar a vida de pessoas comuns.

Sessenta imagens da rainha Elizabeth II da Inglaterra estão à mostra na National Portrait Gallery de Londres para marcar as comemorações do jubileu de diamante. Ao lado de pinturas tradicionais, a exposição reúne imagens contemporâneas, como fotografias em jornais e selos postais.