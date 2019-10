Direito de imagem BBC World Service Image caption Milhares de itens dos exploradores foram preservados pelo frio antártico

O Google Street View permite a internautas visitarem o abrigo dos exploradores britânicos Ernest Shackleton e Robert Falcon Scott na Antártica.

A cabine de madeira foi usada no começo do século passado, quando eles tentavam chegar ao ponto extremo do planeta

Milhares de itens deixados por eles foram preservados no local.

O boletim semanal de tecnologia da BBc traz ainda a nova suíte do Office, problemas no Skype e a nova executiva chefe do Yahoo.