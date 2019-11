Londres 2012: Emocionada, Sarah Menezes diz que renasceu com o ouro olímpico

Sarah Menezes, a primeira judoca brasileira a ganhar uma medalha de ouro, se emocionou ao lembrar do duro caminho até Londres e agradeceu ao seu técnico.

Em entrevista exclusiva à BBC Brasil, ela disse que nasceu de novo depois da vitória e contou ainda detalhes sobre a estratégia usada para vencer a romena na final.

Com 22 anos, a brasileira revelou ainda as suas expectativas depois da Olimpíada.

Sem largar a medalha, Sarah pediu ainda ajuda para encontrar um lugar para treinar em Teresina, no Piauí. Ela tem fé que com a medalha olímpica, as coisas serão mais fáceis.

Confira no video.