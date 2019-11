Buldogue se dá mal em encontro com porco-espinho

Direito de imagem BBC World Service Image caption Ela e outro cão do mesmo dono foram levados às pressas para um veterinário

Veterinários retiraram cerca de 500 espinhos do corpo de uma cadela no Estado de Oklahoma nos EUA que levou a pior após um encontro com um porco-espinho.

O animal invadiu o jardim da buldogue – talvez para se refrescar em um laguinho, por causa do forte calor atual nos EUA – quando foi atacado. Sua defesa foi liberar os espinhos.

O trabalho médico durou três dias e ainda pode ter algum espinho escondido por sob a pele da cadela Bella Mae.

Ela ainda corre o risco de sofrer alguma infecção como consequência do incidente.