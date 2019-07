Africano cruza metade da África em cadeira de rodas em campanha por recursos

O veterinário queniano Zackary Kimotho está atravessando mais de 3 mil quilômetros na África em uma campanha para arrecadar recursos para um centro especializado em lesões na coluna.

Image caption Zackary Kimotho está percorrendo estradas africanas em cadeira de rodas

Há oito anos, ele levou um tiro durante um assalto violento e ficou paralítico. A África Central não tem centros especializados em lesões na coluna.

Seu objetivo é arrecadar o equivalente a mais de R$ 6 milhões para construir em Nairóbi o primeiro centro do tipo.

Até agora, ele chegou apenas à fronteira do Quênia com a Tanzânia, onde conversou com um repórter da BBC. Ele ainda tem pela frente mais de três mil quilômetros.