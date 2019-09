Arte em Revista: Pão de Açúcar vira cenário de escultura

O boletim Arte em Revista desta semana mostra imagens de uma escultura gigante que aproveitou o Pão de Açúcar como cenário no Rio de Janeiro.

O trabalho, criado pelo artista espanhol Jaume Plensa, é parte da exposição Outras Ideias para o Rio, que vai levar obras monumentais para diversas partes da cidade.

Outro destaque é um espetáculo que transformou Picaddilly Circus, em Londres, em um circo de verdade.

Os franceses do Les Studios de Cirque voaram pelo ar a 34 metros de altura, jogando uma tonelada e meia de penas sobre a multidão, para mostrar o que anjos fariam se conseguissem um dia de folga no céu.

O boletim exibe ainda um musical em Viena que homenageia os 150 anos do nascimento de Gustav Klimt, um ícone da pintura Art Nouveau.

E, na Ucrânia, uma instalação de arte coloca cinco mulheres no papel de Belas Adormecidas. O trabalho do artista Taras Polataiko exige que as modelos e todos os visitantes da exposição no Museu de Arte Nacional de Kiev assinem um contrato em que concordam em se casar se um beijo despertar a princesa.