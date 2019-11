Robô militar 'bate recorde' de Usain Bolt

Direito de imagem Darpa Image caption O robô militar em ação, em uma esteira

Um robô chamado Cheetah estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade, correndo mais rápido do que o humano tido como o mais veloz do mundo, o atleta e medalhista olímpico jamaicano Usain Bolt.

Em um teste na esteira, o robô atingiu a velocidade de 45,5 km/h.

O corredor jamaicano atingiu 44.7km/h.

O nome Cheetah é inspirado no animal mais veloz do planeta, a chita, também conhecido como guepardo. O felino, normalmente achado na África e no Oriente Médio, chega a uma velocidade de mais de 110 km/h por hora.

O projeto, financiado pelo Pentágono, faz parte de esforços de desenvolver robôs para uso militar.

Um especialista em robótica disse à BBC que o Cheetah foi feito principalmente "para perseguir humanos".

O robô foi criado pela empresa de robótica Boston Dynamics, com apoio pela Agência de Defesa dos Estados Unidos.

A agência planeja testar o robô em campo em 2013.