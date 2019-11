Trem com músicos africanos e britânicos encerra turnê em Londres

Um grupo de 80 músicos da África, Europa e outras partes do mundo embarcou em um trem para uma série de shows e apresentações improvisadas em várias regiões da Grã-Bretanha.

Direito de imagem BBC World Service Image caption Em um dos vagões os músicos tocavam juntos o tempo todo (BBC)

O Africa Express foi parte do festival que celebrou os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres.

O trem com os músicos parou em várias cidades para shows e também para apresentações mais espontâneas nas próprias estações de trem, centros comunitários e escolas.

Entre os artistas africanos estavam Baba Maal, Rokia Traore e Tony Allen. John Paul Jones, do Led Zepellin e Damon Albarn, do Blur e do Gorillaz, participaram entre os britânicos.

Albarn foi um dos criadores da iniciativa que tinha como objetivo a troca de contatos e ideias e a realização de verdadeiros laboratórios de colaborações entre os músicos.