Cobra é encontrada enrolada em motor de carro nos EUA

Uma cobra foi encontrada enrolada no motor de um carro em um estacionamento de Kansas City, no estado americano do Missouri.

Laura Ledbetter, a dona do veículo, parou rapidamente para comprar um sanduíche. Quando voltou, notou algo se mexendo embaixo de seu carro.

Image caption Mulher parou o carro para comprar sanduíche e encontrou cobra quando voltou.

Era uma jiboia de quase 1,5 metro.

Uma equipe de veterinários foi chamada às pressas, mas só conseguiu retirar a cobra algumas horas depois.

Para isso, os especialistas tiveram de espirrar água no réptil para facilitar sua retirada do motor do carro.

Ainda não se sabe quem é o dono da jiboia, mas, depois de ser tratada em um centro local, ela será encaminhada à adoção.