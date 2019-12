A BBC Brasil apresenta, como parte da série Latam Beats, o Bomba Estereo, grupo colombiano de grande êxito internacional.

Fortemente influenciada pelas tradições musicais da costa atlântica colombiana, a banda faz o que muitos críticos chamam de "cumbia psicodélica", uma versão lisérgica do poderoso ritmo popular latino-americano.

O grupo começou a carreira em 2001, em Bogotá, como um projeto de Simón Mejía. Mas a partir do segundo álbum, os demais integrantes - Liliana, Julian e Kike - passaram a membros permanentes.

O Bomba Estereo gravou quatro discos de carreira (o mais recente, em 2011) e nos últimos anos participou de diversos festivais internacionais, como South by Southwest, Bonnaroo, Lovebox, Bumbershoot e Coachella.

Image caption Banda começou como projeto de Mejía (direita), mas logo incorporou demais integrantes

O grupo também se apresentou no Brasil, em lugares como Circo Voador e Sesc Pompéia.

'A alma e o corpo'

O maior sucesso do Bomba Estereo é a incendiária "Fuego". Mas no Latam Beats eles mostram "A alma e o corpo" (El alma y el cuerpo"), que, segundo a vocalista Liliana Saumet, fala sobre pessoas "preocupadas com tudo que se passa a sua volta".

Os oito episódios da série Latam Beats têm como objetivo mostrar a nova produção musical dos países latino-americanos a uma audiência estimada em 239 milhões de pessoas em todo o planeta.

Na semana que vem, o Latam Beats exibe o trabalho do brasileiro Marcelo Camelo.

O Latam Bets foi produzido e realizado por Owain Rich, Chris West, Rhian John Hankinson, Ben Honeybone, Ant Miller, Derrick Evans, Peter Price, Steve Hillman, Tom Hannen, Tom Burchell, James Birtwistle, Rosario Gabino, Luiza Campanelli, Mauricio Moraes e Rodrigo Pinto. A série foi gravada nos estúdios da BBC em Londres (S6, Bush House, e Maida Vale Studio 3) e, ainda, no Lowswing Studio (Berlim) e no Estúdio YB (São Paulo).