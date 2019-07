Obra de trem em Londres revela vala com vítimas da peste negra

Escavações do sistema de transporte londrino revelaram uma vala com cerca de 13 corpos de vítimas que, segundo indícios, são da época da peste negra, no século 14.

Image caption Ossadas parecem datar do século 14

Segundo Jay Carver, arqueólogo responsável pelo projeto, trata-se de uma descoberta muito importante. Já se suspeitava da existência de um antigo cemitério na área.

Por isso, assim que foram identificadas as primeiras ossadas, as escavações tiveram que ser feitas com muito cuidado e sob a orientação do Museu de Londres.

Don Walker, arqueólogo do Museu de Londres, diz que a rara descoberta pode ajudar os historiadores a entender mais sobre a peste negra, uma pandemia que afetou toda a Europa e resultou na morte de cerca de 40% da população britânica.

As ossadas serão submetidas a análises de DNA.