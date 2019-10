Image caption Com neve em quantidades recordes, rua de Kiev atraiu fãs de snowboard e esqui

Uma rua do centro de Kiev, capital da Ucrânia, virou uma pista de esqui e snowboard improvisada na última segunda-feira.

Com a neve caindo em quatidade recorde na região, o governo local decidiu declarar um feriado, o que incentivou muitos a visitar a rua e se divertir.

A nevasca, que começou na sexta-feira, só diminuiu no domingo, e as autoridades admitiram não ter veículos suficientes para limpar as ruas.

A frente fria deve continuar até a próxima semana.