Florentino de Lima é parte da história do Pacaembu, o mais antigo estádio do país e que sedia partidas desde 1940.

Image caption Florentino começou como gandula e hoje cuida da limpeza do Pacaembu

Conhecido como Flor, ele foi gandula na época de Pelé e hoje faz faxina no estádio, localizado no oeste de São Paulo.

O santista Florentino conta que sonha em ver um jogo da Copa do Mundo no Pacaembu, mas a arena não sediará partidas do Mundial de 2014.

O Itaquerão, com capacidade para o dobro de pessoas, é que deve abrigar os jogos em São Paulo.