Carneiros sobrevivem após 23 dias presos na neve

Image caption Os carneiros sobreviveram temperaturas abaixo de zero e a falta de alimentação.

Dois carneiros perdidos havia 23 dias e dados como mortos pelo dono foram achados com vida no meio da neve por um homem que passeava com seu cachorro.

Os carneiros ficaram presos todo esse tempo em uma espécie de bolsão de ar encostado em um muro, em uma área montanhosa na região de Antrim, na Irlanda do Norte.

Por quase todo o período os animais ficaram sob 1,80 metro de neve, sobrevivendo a temperaturas abaixo de zero e à falta de alimentação.

O dono dos carneiros, Sam Wallace, diz que foi um milagre os animais terem sobrevivido.